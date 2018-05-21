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    Muharrem İnce'den sürpriz karar: İptal edersek kusura bakmayın

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 00:08 | Son Güncelleme:

    CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün yapacağı iki mitingini “ses kısıklığı” nedeniyle iptal edilebileceğini duyurdu.

    İnce kararını sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." diyerek duyurdu.

     

    Etiketler: muharrem ince , miting , gündem
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