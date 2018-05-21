Muharrem İnce'den sürpriz karar: İptal edersek kusura bakmayın

İnce kararını sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." diyerek duyurdu.
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