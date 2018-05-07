Muharrem Ä°nce'den KaramollaoÄŸlu'na ziyaret

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaklaÅŸÄ±k 45 dakika sÃ¼rdÃ¼.Â

Ä°nce ve KaramollaoÄŸlu, ziyaretin ardÄ±ndan basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu ve sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.Â

Ä°nce, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"BugÃ¼n SayÄ±n ErdoÄŸan'dan, SayÄ±n AkÅŸener'den, SayÄ±n KaramollaoÄŸlu'ndan ve SayÄ±n DemirtaÅŸ'tan randevu isteyecektim. Tabi ki DemirtaÅŸ'tan isteyemedim. Onun iÃ§in izin istedim Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan. Ä°zin verirlerse Onunla da gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸim. SayÄ±n Genel BaÅŸkan bugÃ¼n geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±lar, kabul ettiler. Kendilerine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum. AmacÄ±mÄ±z baÅŸarÄ± dileklerimizi iletmek, centilmenlik ortamÄ±nda seÃ§imin yaÅŸanmasÄ±. SayÄ±n Genel BaÅŸkan ile ben zaten TÃ¼rkiye'de uzlaÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n baÅŸlangÄ±Ã§ felsefesinden gelen insanlarÄ±z. Yani KÄ±brÄ±s BarÄ±ÅŸ HarekatÄ±'nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlere geri dÃ¶nersek, rahmetli Erbakan'Ä±n ekolÃ¼nden gelen SayÄ±n Genel BaÅŸkan ile Rahmetli Ecevit'in ekolÃ¼nden gelen benim yarÄ±ÅŸÄ±rken o eski uzlaÅŸma kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ne yeniden TÃ¼rkiye'nin ihtiyacÄ± var."Â

TÃ¼rkiye'nin barÄ±ÅŸmaya, uzlaÅŸmaya ve bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸemsiyeye ihtiyacÄ±nÄ±n olduÄŸunu dile getiren Ä°nce, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"Bunu gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz Allah'Ä±n izniyle. SayÄ±n Genel BaÅŸkan'a da az Ã¶nce sordum; Televizyon kanallarÄ±nda 5 aday birden tartÄ±ÅŸsak tÄ±pkÄ± BatÄ±lÄ± Ã¼lkelerde olduÄŸu gibi millet bizi dinlese, 'sizin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼z nedir' diye... Kendisi de seve seve katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, bunun Ã§ok doÄŸru olacaÄŸÄ±nÄ± ama diÄŸer adaylarla da bunu basÄ±n aracÄ±yla paylaÅŸmamÄ±z gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ben de paylaÅŸÄ±yorum. Biz ikimiz bÃ¼tÃ¼n adaylarla birlikte televizyon kanallarÄ±nda milletimizin bizi dinlemesini isteriz. SayÄ±n Genel BaÅŸkan'a baÅŸarÄ± dileklerimi iletiyorum. Allah mahÃ§up etmesin."Â

Bir basÄ±n mensubunun "SayÄ±n ErdoÄŸan sizinle aynÄ± ekranda tartÄ±ÅŸma programÄ±na Ã§Ä±kar mÄ±?" sorusuna Ä°nce, "Biraz inancÄ±m var. Ã‡Ä±kacak diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DÃ¼n, 'TÃ¼rkiye'yi muasÄ±r medeniyet seviyesine Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z' dedi. EÄŸer Ã§aÄŸdaÅŸ Ã¼lkelerde olduÄŸu gibi yapmak istiyorsa onlar Ã¶yle yapÄ±yorlar. BugÃ¼n geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerde adaylar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± televizyonlara Ã§Ä±kÄ±p tartÄ±ÅŸÄ±yorlar. DÃ¼n biraz umutlandÄ±m. GÃ¶receÄŸiz bakalÄ±m." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â

Ä°nce, baÅŸka bir basÄ±n mensubunun, "GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikinci tur gÃ¼ndeme geldi mi?" sorusunu, "HayÄ±r gelmedi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ SayÄ±n Genel BaÅŸkan da ben de birinci turda seÃ§ileceÄŸimize inanÄ±yoruz." diye yanÄ±tladÄ±.Â

"MÄ°LLETÄ°N VERECEÄžÄ° KARARA DA SAYGILI OLMAK MECBURÄ°YETÄ°NDEYÄ°Z"Â

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu da gÃ¶rÃ¼ÅŸmede genel olarak memleketin manzarasÄ±nÄ± tahlil ettiklerini ve yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar konusunda istiÅŸarede bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

YapÄ±lacak seÃ§imlerin memleket ve millet iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ± dileÄŸinde bulunan KaramollaoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"SeÃ§imlerin kavga ortamÄ±nda, husumet iÃ§erisinde geÃ§memesi gerektiÄŸi kanaatindeyiz. Ä°nÅŸallah bÃ¶yle de bir seÃ§im geÃ§iririz. 25 Haziran sabahÄ± kim sandÄ±ktan milletin teveccÃ¼hÃ¼yle Ã§Ä±karsa o konuda da inÅŸallah rahat oluruz. Bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z gibi millet dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸ olabilir veya hakikaten millet bir konuda Ã§ok daha gÃ¼zel bir karar verir. Milletin vereceÄŸi karara da saygÄ±lÄ± olmak mecburiyetindeyiz. Ben kendilerine baÅŸarÄ± diliyorum. Bizi ziyaret ettikleri iÃ§in de teÅŸekkÃ¼r ediyorum."Â

DÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan manifestoyla ilgili deÄŸerlendirmelerinin sorulmasÄ± Ã¼zerine KaramollaoÄŸlu, "Ben memnun oldum. Bu konuyu aylardÄ±r dile getiriyoruz. Tabi burada bizim sÃ¶zden Ã§ok tatbikata ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bunun da bilinmesinde fayda var." dedi.Â

Ziyarette, Ä°nce'ye CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BÃ¼lent Tezcan ile Grup BaÅŸkanvekili Engin Altay eÅŸlik etti.Â

