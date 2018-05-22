Muharrem İnce'den eğitim sistemi vaadi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bolu'da halka seslendi. İnce özetle şunları söyledi: "Buradan Erdoğan’a bir kaç cevabım olacak. Dedim ki Fethullah Gülen’i usulünce istediniz mi dedim istedik dediler. ‘ABD’den beni aradılar’ dedim ‘seni niye aradılar?’ dedi. Herkesi kandırıyorlar. ABD vermek istemiyor Erdoğan almak istemiyor. Neden almak istemiyor? Çünkü alırsa birlikte yaptıkları ortaya çıkacak. İkisi beraber Türkiye’ye ihanet etti Sonra FETÖ Erdoğan’a ihanet etti. Yani bu kardeş kavgası...

Erdoğana soruyorum: Cumhurbaşkanlığı bütçesinden Aralık’ta 2017’de 359 milyon harcanmış. Yılın diğer aylarında 30 milyon harcanırken Aralıkta niye bu kadar harcadın? Ben söyleyeyim; baktı yıl sonu geldi paralar kasada kaldı ‘bütçe seneye devretmesin’ dedi hepsini harcadı. İşte devlet böyle yönetiliyor. AKP’ye oy veren kardeşlerime soruyorum vicdanınız bunun hesabını sormayacak mı?

Erdoğan, Kudüs mitingi düzenliyor. Dedik ki ‘gelin İsrail’den tohum almayı bırakalım ‘hayır’ dediler. Filistin’e halen vize uygulanıyor.

Üniversiteliler, her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğim. İki yıl içinde yurt sorunlarını çözeceğim tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Gençler cumhurbaşkanını eleştirebilecek. Cumhurbaşkanı tezek demeyecek. Gelecek diyecek.

Çiftçi kardeşim korkma. Artık Trakya büyüklüğünde bir alan ekilmese de çiftçinin bütün sorunlarını çiftçi çocuğu Muharrem İnce çözecek. Mazot 3 lira olacak. Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak.

Erdoğan bir manifesto yayınladı. Manifesto ne demek ‘gelecekte şunları yapacağım’ demek. Yahu sen 16 yılda ne yaptın ki gelecekte ne yapasın. Sen olsa olsa iflas belgesi açıklarsın.

Bana şunu sorabilirsiniz ‘Sana oy vereceğiz ama senin Erdoğan’dan farkın ne?’ Bakın anlatayım, Asla kameraların karşısına geçim benim genelkurmay başkanım, benim valim demeyeceğim çünkü onlar benim değil milletin. Oyun başladıktan sonra kural değişmeyecek. Cumhurbaşkanı'ndan faizi indirin, TEOG’u kaldırın talimatı gelmeyecek. Benim damadım bakan olmayacak. Benim oğlumun vakfı olmayacak. Türkiye’nin bir çok alanı atıl. Meralar atıl, sanayisi atıl, balıkçılık yok. sanki bu toprakların sahibi yok.

'BU TOPRAKLARIN UNUTTUĞU ŞEYİ GERİ GETİRECEĞİZ'

Biz bu toprakların sahibiyiz üreteceğiz kazanacağız bölüşeceğiz. Yine bu toprakların unuttuğu bir şeyi geri getireceğiz uzlaşma. Eğitim sisteminden kimse memnun değil. Eğitim sistemini masaya yatıracağız. Erdoğan nasıl yaptı? 'Eğitim sistemi şöyle olacak' dedi öyle oldu. Biz öyle yapmayacağız masaya çağıracağız. HDP’liler, İYİ Partilileri, AK Partililer, Ülkücüler gelecek ve en geç bir yıl içimde bu sorunu çözeceğiz ve bu sistem kim iktidar olursa olsun değişmeyecek."