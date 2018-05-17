Muharrem İnce mitingde böyle seslendi: 'Ateşleyin bakalım'

İnce, konuşmasında şunları söyledi:

''ATEŞLEYİN BAKALIM. 10 LİRA, 20 LİRA YATIR AMA YATIR''

''Türkiye’nin mutluluğu, insanlarımızın huzuru için, bir büyük şemsiye altında beraber yaşamak için, aynı Ferhat ile Şirin’de olduğu gibi dağları deleceğiz, engelleri aşacağız ve başaracağız.

Türkiye’de ilk kez bugün Amasya’da bütün milletimize sesleniyorum. Değerli vatandaşlarım, değerli 81 milyon bir kampanya yapıyoruz. Yeni düzenlemelere göre cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yürütüyor. Aday bir hesap numarası açıyor, bağış topluyor, oradan harcama yapıyor. Bir küçük uçak kiraladık. Su yakmıyoruz, benzin yakıyoruz. Benim hemşerimde para çok, devletin uçağı onda, helikopter onda. Bende para yok, ben gariban bir cumhurbaşkanı adayıyım. Parayı nereden bulacağız? Sizden bulacağız. Ateşleyin bakalım. Fırına odun atın biraz. 5 lira, 10 lira, 20 lira yatır ama yatır. Sizin desteğinizle yapacağız bunu. Bir yandan devletin gücüyle yapılan kampanya, öbür yanda milletin gücüyle yapılan kampanya. Bugünden itibaren bekliyorum, Amasya’dan gönlünden ne koparsa, kendini zora sokmayacak şekilde yatır.

Dün akşam bir televizyon kanalında “Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Ecevit nasıl gittiyse kaybettiğinde o da gider” dedim. A, B, C planı varmış. Herhalde A planı Rize’deki köyünde eve yerleşecek, B planı Üsküdar’daki evine yerleşecek, C Planı Urla’daki evine yerleşecek. Bugün bazı militanlar, ben şey demişim “Özal öldürülmüş ona da o mesajı vermiş” Bunlar ne içiyorlar merak ediyorum, bu kafayı nasıl buluyorlar doğrusu merak ediyorum. Ben demokrasiden bahsediyorum. Demokraside seçimle gelen seçimle gider.

''CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA GAZZE'YE GİDECEĞİM''

Şimdi bir başkası Filistin’de yaşananlar… Müslümanlar bu mübarek günlerde Amerika ve İsrail işbirliğiyle katlediliyor. Bu politikalara dur dememiz lazım. Bakın devlette devamlılık esastır. 2013 yılında sayın Erdoğan Gazze’ye gideceğini söyledi. Gazze’ye gidemedi ama ancak Gebze’ye gitti. Size söz veriyorum, cumhurbaşkanı olduğumda Gazze’ye gideceğim. Hükümete diyoruz ki, 'gel İsrail mallarını boykot et', 'edemem' diyor. 'Ticareti kes', 'kesemem' diyor. 'E petrol taşımacılığı yapma', 'olmaz' diyor. 'Mavi Marmara’da aldığın 20 milyonu geri ver', 'veremem' diyor. E ne yapacaksın İsrail’e karşı? Ne yapacaksın? Sadece miting yapacak miting. Neden? Çünkü derdi Filistin’deki Müslümanlar değil. Derdi 24 Haziran’daki seçim. Amasya’dan sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti’ni şu anda sen yönetiyorsun. Ben de adayım. Sana söz veriyorum, Filistin konusunda ABD’ye İsrail’e dik dur, söz veriyorum yanında duracağım. Ama şöyle yapma. Mavi Marmara’da olduğu gibi ‘bana mı sordunuz’ deme sonra. İnsanları yarı yolda bırakma. Meydan oku, yanında duracağım.

''CUMHURBAŞKANI OLDUĞUMDA 3 AY İÇİNDE YARGIYI DÜZENLEYECEĞİZ''

Benim gibi meydan oku, örnek veriyorum size. 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı olduğumda 3 ay içinde yargıyı düzenleyeceğiz. Nasıl düzenleyeceğiz anlatayım. 3 ay içinde yüksek yargı tarafsız, bağımsız olacak. Yani ABD, yani AB Türkiye’nin demokrasisini esas alarak, ‘sizde yargı düzgün değil’ diyemeyecek. Üç ay sonra yargıyı düzelttikten sonra ABD’ye döneceğim. Yargıyı düzelttik, şimdi senden FETÖ’nün iadesini istiyorum. 24 Aralık Hristiyanların Noel günü. Bu mübarek Ramazan gününde söz veriyorum. Seçimden üç ay sonra Cumhurbaşkanı olduğumda ABD’ye diyeceğim ki “FETÖ’yü iade et” Eğer etmezsen, İncirlik’teki Amerikan askerleri Noel’i Washington’dan kutlarlar. Bu kadar basit. İster iade et, istersen Noel’de Amerika’da olsunlar.

''ADALETSİZLİKLERİ GİDERECEĞİZ''

Bir Subay emekli oluyor, görev tazminatını alıyor. Astsubay niye alamıyor? O neden zarara uğruyor? Bu adaletsizlikleri gidereceğiz. Ataması yapılmamış, 350 bin öğretmen var. Öğretmenlerin 3600 sorununu çözdüğümüzde 200 bin öğretmen emekli olacak. Onlar emekli olduğunda yerine gençler gelecek. Polislere sendika hakkı vereceğiz. Angarya yok. Devlet memuru 40 saatten fazla çalıştığında nasıl mesai ücreti alıyorsa, polis de alacak. Bütün bunları başaracağız. Türkiye’de meslek yüksekokulu mezunu herkes 9’a 2’den başlıyor, astsubaylar 9’a 1’den başlıyor. Neden? Bunların her birini çözeceğiz.

''KÖYLÜNÜN HALİNDEN ANLARIM''

Benim çocukluğum tarlalarda geçti, traktör üstünde geçti. Köylünün halinden anlarım ben. Öyle yaşadım, öyle okudum. Bakın ekonomimiz kötü değil mi? Muharrem İnce sen cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacaksın? Bir, dün ne oldu Merkez Bankası Başkanı’nı AK Parti Genel Merkezi’ne çağırdılar. Yanlış bir. Merkez Bankası bağımsız, nasıl olur da Merkez Bankası başkanını bir parti genel merkezine çağırırsın? Eğer çağırırsan dış dünya, dış sermaye sana güvenmez. Der ki “burası hukuk devleti değil” der. Para sana güvenmez. Uluslararası sermaye güvenli bir liman ister.

Dolar geldi 4 buçuğa, Euro olmuş 5 buçuğa. Binali Yıldırım’a soruyorlar, cevap “Dolsa ne olur dolmasa ne olur” Ekonomi Bakanı'na soruyorlar, ne diyorsun “Kurlardaki artışla ilgilenmiyorum” diyor. Sen ilgilenmiyorsun ama millet ilgileniyor. Önce bu cıvık ortamdan kurtulacağız.

Yol yaptı mı? Yaptı ama yolu da kalitesiz yaptı. Hastane yaptı mı? Yaptı. Hastane var ama hemşire yok. Havaalanı yaptı mı? Yaptı. Ama uçmasan da parasını ödüyorsun. Köprü yaptı mı? Yaptı. Ama geçmesen de parasını ödüyorsun. Şimdi soruyor 'ey CHP sen hiç köprü yaptın mı?' diyor. Ben soruyorum 'Ey Erdoğan sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Ey Erdoğan sen hiç TEKEL yaptın mı? Ey Erdoğan sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı?' Hep sattın.

''ÇOCUKLARINIZ OKULDA KANA KANA SU İÇECEK''

Bu memleketi nasıl kalkındıracağız? Bir, çocuklarımızı iyi eğiteceğiz. Size fizik öğretmeni Muharrem İnce olarak söylüyorum. AK Partili anneler, AK Partili bacılarım size sesleniyorum. Ben ilkokula giderken, susadığımda musluğu açardım kana kana su içerdim. Şimdi bizim çocuklarımız okulda 3 liraya su içiyor. Bütün anneler, size söz veriyorum. Çocuklarınız okulda kana kana su içecekler.

''TÜM ÖĞRENCİLER MÜZELERE BEDAVA GİRECEK''

Meydanlarda birileri tezek diyecek, pislik diyecek, çöplük diyecek. Ben gelecek demeye devam edeceğim. Çocuklarımızı iyi yetiştireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite öğrencileri dahil, bütün öğrenciler, öğrenci kimliğini gösteren herkes bütün müzelere bedava girecek.

''YARGI TARAFSIZ OLACAK''

Şu anda Türkiye’nin dışarda itibarı sıfır. Türkiye’nin mahkemelerine Fransa, İngiltere, Almanya, Amerika güvenmiyor. Çünkü Türkiye’de adalet ve yargının talimatla çalıştığını biliyor. Güven duymayınca yatırım yapmıyor. Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığında yargı tarafsız olacak. Güven vereceğiz dışarıya. Türkiye’ye yatırım gelecek. Türkiye’ye yatırım gelecek ve Merkez Bankası’na BDDK’ya bütün kuruluşlara bürokrat atarken sağcı mı solcu mu diye bakmayacağım. Bizden mi değil mi diye bakmayacağım. Bir ehliyeti var mı, o işi iyi yapabilir mi ona bakacağım. Bunu yaptığımızda memleketimizde işler düzelecek. Hani diyor ya, tek dertleri beni indirmek diyor. Vallahi değil, ben doları indirmek istiyorum, ben faizi indirmek istiyorum, ben euroyu indirmek istiyorum, ben mazot fiyatını indirmek istiyorum. Ha sen indiğinde mazot fiyatı iniyorsa benzin fiyatı iniyorsa, faiz iniyorsa, işsizlik iniyorsa e sen de in be kardeşim ne olacak?

''OHAL KALKACAK''

Bunlar 2017’de orta vadeli program açıkladılar. Dediler ki, 2018 sonunda dolar 3,73 olacak. 2019’de 3,92 olacak. 2020’de 4,02 olacak. Yani 2017’de açıkladıkları programda 2020 yılında doların 4,02 olacağını söylüyorlar. Dolar az önce 4,47 idi. Daha 2018’deydik. Değerli Amasyalılar batıyoruz. Yapmamız gereken bir iş var, bakın OHAL ilan ettiklerinde dolar 3,02’ydi. Bugün 4,47. Peki bu OHAL neye yarıyor? Çiftçiye bir yararı var mı? Memura bir yararı var mı? Emekliye bir yararı var mı? Öğrenciye bir yararı var mı? Bir tek Recep Tayyip Erdoğan’a yararı var. OHAL’in bir tek Recep Tayyip Erdoğan’a yararı var. Size söz veriyorum, 24’ünün akşamı Muharrem İnce yemin törenini yapsın, mazbatasını alsın. Bir gün sonra OHAL kalkacak.

Şu anda 2019 bütçesini tek başına yapabilir. Cumhurbaşkanı olduğumda tek başıma bütçe yapmayacağım. Tek başına bütçe yapma yetkisini kullanmayacağım. Meclis’e iade edeceğim.''