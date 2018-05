Muharrem İnce Çorum'da konuştu

İnce, Hürriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Çorum'daki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu tüm Türkiye'ye yaymak istediklerini belirterek, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.



Çorum'un 3 bin 500 yıllık büyük bir medeniyet kenti olduğunu ifade eden İnce, "Siz piramitleri görmeye Mısır'a gidiyorsunuz ama o piramitlerin yapıldığı dönemde Hititler de aynı tarihte yaşamıştır. 3 bin 500 yıl önce Çorum'da medeniyet vardı, Mısır'ın önündeydi Çorum. Bugün de önünde olmalı. Eğer cumhurbaşkanı olursam Çorum'un havaalanını da demiryolunu da yapacağız." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı olması halinde yapacaklarını açıklayan İnce, mazot fiyatlarını düşüreceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı olduğumuzda çiftçiye mazotu 3 ile 3, 50 lira arasında vereceğiz. 'Neden kesin bir rakam söyleyemiyorsun Muharrem İnce? Neden 3 mü, 3,5 mu diyemiyorsunuz?' derseniz, söyleyeyim, CHP bir program açıklıyor, bir de cumhurbaşkanı adayı bir program açıklıyor. Ben manifestomu ayın 19'unda Samsun'da açıklayacağım. Ayın 24'ünde de Sayın Genel Başkan açıklayacak. Benim çalıştığım ekonomist arkadaşlarla, genel merkezin çalıştığı ekonomist arkadaşlar arasında bir hesap anlaşmazlığı var. Ben diyorum ki '3 liraya verebiliriz mazotu' onlar diyor ki '3,5 liraya vereceğiz.' Arada bir şey kalmadı, halledeceğiz. Seçimden önce kesin rakamı söyleyeceğim size ama 3 liranın altında olmayacak 3,5 liranın da üzerinde olmayacak."



Sadece CHP'nin değil tüm Türkiye'nin adayı olduğunu vurgulayan İnce, "Adaylığım açıklandığında parti rozetini çıkardım, 'Sadece CHP'lilerin değil 81 milyonun adayı olacağım.' dedim. Tek olan şey bir grubun olamaz. Cumhurbaşkanı tektir, herkesin cumhurbaşkanıdır. Ben Çorum'dan AK Partili analara sesleniyorum, AK Partili bacılara sesleniyorum, size söz veriyorum çocuklarınızı iyi okullarda okutacağız." ifadelerini kullandı.



Öğrencilere de her yıl iki kez burs vereceklerini anlatan İnce, "Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Üniversitede okuyan gençler, size 19 Mayıs'ta 'Gençlik', 29 Ekim'de de 'Cumhuriyet' adı altında 500 lira burs vereceğiz." diye konuştu.



Türk milleti arasında gönül köprüsü kurmaya çalıştığını belirten İnce, şöyle devam etti:

"Türklerle Kürtler arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim. Sünniler, Aleviler ve Şafiler arasında bir gönül köprüsü kurmak istedim. Bu milleti barıştırmak, uzlaştırmak, büyük bir şemsiye altında toplamak istiyorum. Hepsini ziyaret ederek, cumhurbaşkanı adaylarına başarılar diledim. Ben bu ülkede kavga istemiyorum. Fransa kutsal kitabımıza laf ediyor, ABD ile problemler yaşıyoruz, İsrail Müslümanları katlediyor Filistin'de... Türkiye'nin iri olması lazım, diri olması lazım, bir olması, beraber olması lazım. Önce bunu sağlayacağız. Benim çılgın projem huzur ve 3B. Birincisi barışacağız, ikincisi ekonomik olarak büyüyeceğiz, üçüncüsü de bölüşeceğiz. Bunu başaracağız. Bunu birlikte başaracağız emin olun."



"Fırına biraz odun atın, ateşleyin biraz"



İnce, mitingler için küçük bir uçak kiraladıklarını ve vatandaşlardan maddi katkı beklediğini kaydederek, "Bir yanda devletin gücüyle yapılan bir kampanya, öbür yanda milletin gücüyle yapılan bir kampanya. Milletin gücü devletin gücünü yenecek. Bugünden itibaren bekliyorum. Kendinizi zora sokmayacak şekilde yatırın. Elinizden ne kadar gelirse kimlik numaralarınızla yatırın. Fırına biraz odun atın, ateşleyin biraz." ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda 3 ay içerisinde yargı düzenini değiştireceğini iddia eden İnce, şöyle dedi:

"Adil bir yargı düzeni kuracağız ve ABD'ye diyeceğiz ki 'FETÖ'yü bize iade et. İade etmezsen 24 Aralık'ta İncirlik'teki askerlerini Noel için Washington'a göndeririz.' diyeceğiz. Bizim dünya ile kavga etmek gibi bir niyetimiz yok. ABD bizim eski müttefikimiz ama PKK'ya destek verirse gereğini yaparız. Biz Almanya ile kavga etmek istemiyoruz. Milyonlarca yurttaşımız yaşıyor. Biz kimse ile kavga etmek istemiyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız. Bizim dünyada saygın bir ülke olmak gibi bir derdimiz var." değerlendirmesinde bulundu.



Mitingden notlar



Amasya'daki mitinginin ardından karayoluyla Çorum'a gelen İnce, eşi Ülkü İnce ile platforma çıkarak vatandaşları selamladı. Bu sırada İnce çiftine, Çorum'daki düğün geleneklerine göre bereket getirdiğine inanıldığı için leblebi ve kuru yemiş atıldı.

Ezan okunduğu sırada bir vatandaşın uyarısı üzerine konuşmasına ara veren İnce'ye, bir kişi de bal hediye etti. İnce, ezan sırasında Çorumlularla öz çekim yaptı.



Bazı CHP genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, parti meclisi üyelerinin katıldığı miting dolayısıyla çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Vatandaşlar, miting alanına güvenlik noktalarından üst aramasından geçirilerek alındı.

İnce konuşmasının ardından karayoluyla Merzifon Havaalanı'na hareket etti.