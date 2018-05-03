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    Muharrem İnce kimdir?

    Hürriyet Haber
    03.05.2018 - 13:54 | Son Güncelleme:

    Muharrem İnce'nin kişisel bilgileri internette aranan konular arasında yer alıyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceği siyaset kulislerinde konuşulan Muharrem İnce'nin biyografisi merak ediliyor. Peki Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır?

    Muharrem İnce'nin TBMM'nin resmi sitesinde yayınlanan biyografisi şöyle;

    4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde doğdu. Baba adı Şerif, anne adı Zekiye'dir.

    Fizik Öğretmeni; Uludağ Üniversitesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Çeşitli lise ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı, Yalovaspor Kulübü Basın Sözcülüğü, CHP Yalova İl Başkanlığı ve CHP Parti Meclisi Üyeliği görevlerinde bulundu. ''Tatanka, Bu Kaçıncı Kirlenişin Beyaz, 1 İleri 5 Geri ve Buyurun Sayın İnce/Siz Yokken Meclis Sonuna Kadar Çalışıyordu'' adlı 4 kitabı vardır.

    22, 23 ve 24. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. 22 ve 23. Dönemde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği, 23 ve 24. Dönemde CHP Grup Başkanvekilliği ve TÜRKPA Üyeliği görevlerinde bulundu.
    İnce, evli ve 1 çocuk babasıdır.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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