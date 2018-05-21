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    Muharrem İnce: Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz

    AA
    21.05.2018 - 23:02 | Son Güncelleme:

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz" dedi.

    Akçakoca Cumhuriyet Meydanında otobüsten vatandaşları selamlayan İnce, Türkiye'yi karış karış dolaştığını anlattı.

    İnce, şöyle konuştu:

    "Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ben 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkarttım. Tek olan şey hepimizindir. Tek olan şey bir grubun olmaz. Bayrak tektir. CHP'nin, AK Parti'nin, MHP'nin, İYİ Partinin bayrağı olmaz, hepimizindir o. Cumhurbaşkanı da tektir. Cumhurbaşkanı partili olmaz. Ben parti rozetini çıkarttım ve Türk bayrağı taktım. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım. AK Partinin de cumhurbaşkanı olacağım."

    Muharrem İnce: Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz

    Türkiye'nin barışa, huzura ihtiyacı olduğunu ifade eden İnce, "Türkiye'nin barışması lazım, bu gerginlik yeter. Önce içeride birlik olacağız sonra Avrupa'ya meydan okuyacağız. İçeride birliği sağlamamış devlet, dışarıda güçlü olamaz. Sağ, sol yok. Bu defterleri kapattık. Ülkeyi kalkındıracağız, emekliyi rahat yaşatacağız. Öğrenci rahat okuyacak, yurt bulacak." diye konuştu.

    Düzce'de düzenlenecek olan mitingine vatandaşları davet ederek hayırlı iftarlar dileyen İnce, Bolu'ya hareket etti.

    Muharrem İnce: Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz

     

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    Etiketler: muharrem ince , aday , gündem
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