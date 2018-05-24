Muharrem İnce, Cerrahpaşa’yı ziyaret etti

Saat 12:00’de Cerrahpaşa’ya gelen İnce, öğrenciler tarafından alkışlarla karşılandı. İnce, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Alaattin Duran’ın odasına çıktı. Yaklaşık 20 dakika rektörle görüşen İnce, çıkışta açıklama yaptı.

Bir tıp fakültesi öğrencisi ‘Halkın sesini en ince şekilde dinleyebilmeniz’ yazılı notun yer aldığı steteskopu İnce’ye verdi. İnce, doktor steteskopu ile gazetecilere poz verdikten sonra konuştu.

''Cerrahpaşa tarihtir'' diyen İnce, ''Milleti böldüler, şimdi üniversiteleri bölüyorlar. Biz milleti de birleştireceğiz, gönülleri de birleştireceğiz, üniversiteleri de birleştireceğiz. Hem Cerrahpaşa, hem İstanbul Üniversitesi, hem Türkiye kaybediyor. Hayatında bir gün dahi kampüste üniversite okumuş, üniversite arkadaşları olan birisi, kantinde ders çalışmış, üniversite arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmiş birisi üniversiteleri bölmez. 24 Haziran’da Allah’ın izni, milletin izniyle Cumhurbaşkanı olduğumuzda TBMM’ye gelecek ilk kanun teklifi Cerrahpaşa’nın birleştirilmesidir”diye konuştu.