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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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DHA
15.11.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

Muharrem İnce: Ben konuşursam dağlar dize gelir

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Muharrem İnce: Ben konuşursam dağlar dize gelir

Partililere seçim öncesinde kendi aralarında tartışma yapmamaları gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, "Ben konuşursam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir. Ama konuşulmaz. Seçim öncelerinde partide tartışma çıkarılmaz. Seçim öncelerinde kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin" dedi.

 

CHP eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol'un organ yetmezliğinden yaşamını yitiren eşi Seren Anadol'un (76) cenaze törenine katılan Muharrem İnce, programı kapsamında Manisa'ya geçti. CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı'na gelen İnce, parti binası önünde tezahüratlar ve alkışlarla karşılandı. Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Şehzadeler İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden İnce, daha sonra CHP Manisa İl Başkanlığı binasına geçerek basın açıklaması düzenledi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANINA ELEŞTİRİ

Konuşmasına Yazar Abdulkadir Mısırlıoğlu'nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı eleştirerek başlayan İnce, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bunca problemleri varken, Türkiye'nin gündemine bakın. Türkiye'nin gündeminde ne var? Bir meczubu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı var. Toplumda çimento olması gereken, toplumu birleştirmesi, kucaklaştırması gereken birinci kişi kim diye sorsanız, 'Diyanet İşleri Başkanı' derim. Din adamıdır. Büyük bir organizasyonun en başındadır. Barıştan, kardeşlikten, kucaklaşmaktan söz edecek bir numaralı kişinin yaptığına bakın, 9 Kasım günü 'Keşke Yunan galip gelseydi' diyen birisini ziyarete gidiyor. Bu nasıl bir din adamlığıdır. Bu nasıl bir İslam anlayışıdır. Çekinmeden eleştireceksiniz. Kim ne derse desin."

Muharrem İnce: Ben konuşursam dağlar dize gelir

'BEN KONUŞURSAM DAĞLAR DİZE GELİR'

Eleştirilerini sürdüren İnce, "Türkiye'nin gündeminde hayat pahalılığı olması gerekiyor. Gündemde işsizlik, çocuklarımızın eğitimi olması gerekirken bir bakıyorsun, 'Camiler ahır yapıldı' diyorlar. Yalan söylüyorsunuz, camiler ahır falan yapılmadı. Senin döneminde yıkılan cami, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir döneminde yıkılmamıştır. Geçmişteki günlerdeki olaylara atıfta bulunarak hiçbir yere varamazsınız. Türkiye'nin bu ortamından herkesi kurtaracağız. Kimsenin bir kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Kendisinin bir duruşu olduğunu savunan İnce, "Ben Muharrem İnce, siyaseti hep ilkeyle yapmışımdır. Benim için siyasette konjonktüre göre hareket etmek yoktur. Konjonktürden anlamam. Benim ilkelerim vardır. Dokunulmazlıklar konusuna karşı çıktım. Parti yönetimi dedi ki, bizi HDP'yle aynı kefeye koyarlar. Ben de dedim ki 'Koysunlar.' Ben hayır oyu verdim. Bugün olsa yine hayır oyu verirdim" dedi.

Partililere seçim öncesinde kendi aralarında tartışma yapmamaları gerektiğini söyleyen İnce, "Ben konuşursam dağlar dize gelir. Bana yapılan haksızlıkları konuşursam dağlar dize gelir. Ama konuşulmaz. Seçim öncelerinde partide tartışma çıkarılmaz. Seçim öncelerinde kan kusacaksın, kızılcık şerbeti içtim diyeceksin" dedi.

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