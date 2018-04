Muhalefette ittifak turları

Meral Akşener ile yapılan görüşmenin ardından gazetecilerin, açıklama yapıp yapmayacağına yönelik sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Kısa görüşmelerin açıklaması olmaz. Doğru, gerçekten trafik yoğun. Allah yardım etsin. Bunların hepsi zaman içerisinde ortaya çıkacak" dedi.

AKŞENER ÇEKİLMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Akşener, bugün yaptığı açıklamada adaylığını geri almayacağını söylemişti. Akşener, "Bir yıl evvel yola çıkmış ve her gittiği yerde yüz bin imza üzerinden adaylığını ilan etmiş bir kadın olarak, benim bu adaylığımı geri almam mümkün değildir. Ben nasıl başaracağıma inanarak ve her adımında kendini teraziye koyup tartarak yürüyen bir insansam, gerçekten milletimize güvenerek yola çıkmışsam aday olacak her arkadaşın buna riayet etmesinde fayda var. Ben 'adayım' diyorum; seçip seçmemek, oraya gönderip göndermemek elbette de sizin kararınız olacak" demişti.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Karamollaoğlu daha sonra ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kısa süren görüşmenin ardından açıklama yapan Karamollaoğlu, 'Görüşmeler yoğun ama trafik sıkışıklığı yok. 1 -2 güne netleşecek' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Merkezi'nde görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinden ayrıldı.

Karamollaoğlu'nu CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu uğurladı.

KARAMOLLAOĞLU’NUN PROGRAMI İPTAL EDİLDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun bu akşam katılacağı program iptal edildi. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul Şubesi Üniversite Komisyonunun organize ettiği “Üniversiteliler Soruyor Bilge Başkan Cevaplıyor” programı son anda iptal edildi. İstanbul Bahçelievler’de bulunan Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde yapılacak program okul yönetimi tarafından iptal edildi. SP Genel Sekreteri Tacettin Çetinkaya, "Öğrenci dernekleri bu tür faaliyetleri yaparlar. Madem ki 18 yaşında seçilme hakkı var, o halde bu yaştaki gençlerden oluşan öğrenci grupları da siyasilerle program yapabilirler. Önceden parasıyla kiralanmış bir salonun, gerçekten olağanüstü bir mazeret yoksa, toplantıya mani olacak şekilde son anda iptal edilmesi düşündürücü” dedi.