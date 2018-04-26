Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni senaryo

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu henüz İYİ Parti Lideri Meral Akşener’le görüşme yapmamıştı. CHP’nin adayının Abdullah Gül olduğu yönündeki yorumları hatırlattık.



Bu formülün sağda solda çok konuşulduğunu söyledi ama “Ortada net bir durum yok” dedi. Kılıçdaroğlu bunu söylerken sosyal medyaya CHP’li Muharrem İnce, Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın, Abdullah Gül’e karşı çıkan mesajları düşmeye başladı.



Abdullah Gül’ün, muhalefetin ortak adayı olması için çaba gösteren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener’e bazı anket sonuçlarını sunmuş ancak Akşener’i adaylıktan çekilmesi yönünde ikna edememişti.



Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinde ise iki başlık ele alınıyor.



1- Akşener,daha önce açıkladığı şekilde Cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmiş. Bu konuda Akşener’den geri adım yok. İYİ Parti’ye 15 milletvekili vererek seçimlere girmesini sağlayan Kılıçdaroğlu, ortak adayı savunmakla birlikte Akşener’i ikna etmek için olağanüstü bir çaba sarf etmemiş. Daha açık bir deyimle, 15 milletvekilinin diyetini istememiş.



2- Kılıçdaroğlu, milletvekili seçiminde ittifak üzerinde durmuş. Aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım şekilde bir simülasyon üzerinden Meclis ittifakını anlatmış.





SON DURUM

Tabloyu netleştirecek olursak...



1- Temel Karamollaoğlu ile görüşmede Abdullah Gül’ün kesin olarak aday olacağını ifade etmediği söyleniyor. Meral Akşener’in, Abdullah Gül lehine adaylıktan feragat etmemesi, “ortak aday” planını suya düşürdü. CHP Milletvekillerinin,“Gül isyanı” ise Abdullah Gül’ün şansını zora soktu. Muhalefetin ortak ittifakı şartıyla aday olmayı planlayan Abdullah Gül’ün, CHP’nin desteğini olmazsa olmaz olarak gördüğü söyleniyordu.



2- HDP’de Selahattin Demirtaş’ın adaylığı



3- CHP’de, CHP’li aday seslerinin yükselmesi, Cumhurbaşkanlığı seçimine her partinin kendi adayı ile girmesi seçeneği güçlendirdi.



4- HDP dışındaki muhalefette, Meclis seçimi için sıfır baraj ittifakı ön plana çıktı.





KILIÇDAROĞLU’NUN SUNUMU

Kılıçdaroğlu-Akşener ile görüşmesine döndüğümüzde ise CHP lideri, milletvekili seçiminde ittifak modelleri üzerine bir sunum yapıyor. 5 ayrı ittifak senaryosuna göre milletvekili dağılımı gösteriliyor. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve BTP’nin ittifak yaptığı senaryoya göre, muhalefet, seçime ayrı ayrı girmeye oranla 86 milletvekili daha fazla çıkarırken, AK Parti ve MHP ittifakının milletvekili sayısı 297’de kalıyor. Tabii CHP hesabına göre. Bu strateji Erdoğan, seçilse dahi Meclis çoğunluğunu ele geçirip, onu erken seçime zorlamayı hedefliyor. HDP’nin yer almadığı bir model olması nedeniyle Akşener’in 5’li ittifaka soğuk bakmadığı söyleniyor.





KILIÇDAROĞLU’NUN ADAY TARİFİ

Bu arada CHP Milletvekilleriyle yapılan toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu,Cumhurbaşkanı adayına dönük bir tarif ortaya koyuyor.



"Adayımız ekonomiyi iyi bilecek, soğukkanlı olacak, kavgacı olmayacak, Türkiye’yi kutuplaşmadan uzak tutacak. O sakin olacak. Sakince Türkiye’de demokrasinin taşlarının yerine oturmasını sağlayacak. O sakin olacak çünkü kavgayı ben vereceğim. Onun koşturmasına gerek yok. Çünkü ben koşturacağım.”



Bu tariften iki sonuç çıkıyor. Bir kendisi aday olmayacak iki Gül dışında CHP’nin içinden kafasında bir isim var. Kılıçdaroğlu, "Ekonomiyi iyi bilecek” deyince gözler İlhan Kesici’ye dönüyor. Kesici henüz genel başkanla bu konuyu konuşmadıklarını söylüyor. Kılıçdaroğlu, "Arkasında bir başarı öyküsü var” deyince milletvekilleri bu tariften Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Büyükerşen’i anlıyorlar. Ecevit döneminde de ismi gündeme gelen Büyükerşen bir adım önde gözüküyor.





KURGUYU AKŞENER BOZDU

Kılıçdaroğlu,milletvekilleriyle toplantıyı bitirirken bir uyarıda bulunuyor.



"İttifaklar görüşülüyor. Kimse rahatsız edici beyanat vermekten kaçınsın” diyor. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu kendi adayını çıkardığı ana kadar Gül’e yok demeyecek.



Gelinen aşamada Akşener’in kararlılığı nedeniyle Abdullah Gül konusundaki kurgu bozuldu. Gül’ün önünde SP’nin adayı olarak çıkma imkanı kaldı. Tabi o da bunu kabul ederse. İbre çok adaylı seçime döndü. Ama Akşener üzerindeki baskılar son bulmuş değil. Gül’ün kaderini Akşener’in tutumu belirleyecek.