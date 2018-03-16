Müftülük 'Bin 500 metrekare yetmez' dedi, cami alanı iki katına çıkarıldı

İBB Meclisi, geçen Haziran ayında Çağlayan Mahallesi’ndeki parkta bulunan Bedir Camii’nin yıkılıp yeniden yapılması için plan değişikliğine gidilip yaklaşık bin 500 metrekarelik bölümü “Açık ve Yeşil Alanlar” fonksiyonundan çıkarıp “İbadethane Tesisleri Alanı”na aldı.

Kağıthane Müftülüğü, plana itiraz edip cami alanının en az 4 bin 500 metre kare olarak yeniden düzenlenmesini istedi.

İBB Meclisi’ne sunulan teklif kamu yararı taşıdığı gerekçesiyle 16 Haziran 2017 tarihli İBB kararıyla uygun bulundu. İlçe Müftülüğü, “Çevrede başka bir cami olmayışı ve ayrılan alanın Cami, Kur’an Kursu ve sosyal donatıların olması gerektiğinden, bin 500 metrekare olarak ayrılan yere dini tesisin yapılması halinde hizmete cevap veremeyeceği” gerekçesiyle plana itiraz edip, en az 4 bin 500 metrekare olarak tahsisini istedi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu, söz konusu teklifin kamu yararı niteliği taşıdığından 3 bin metrekare olarak düzenlenmiş haliyle uygun bulup, İBB Meclisi’nin onayına sundu.