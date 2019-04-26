Mücadelede Google işbirliği
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, son günlerde çocuk intiharlarıyla gündeme gelen Mavi Balina oyunu ile ilgili soru önergesini yanıtladı.
Bakan Turhan özetle, “Çocukların ve gençlerin internetin zararlı içeriklerinden korunmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda zararlı içerikleri olan oyunlara yönlendirici nitelikteki reklam içeriklerinin kaldırılmasına ve çocukların bilinçlendirilmesine yönelik olarak Google Türkiye ile işbirliği yapılmıştır” değerlendirmesinde bulundu.
BTK’DAN GÜVENLİ İNTERNET ÇAĞRISI
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise ailelere “güvenli internet” çağrısını yineledi. Servis sağlayıcıların ücretsiz olarak sunduğu ve internetteki zararlı içeriklerden çocukları koruyan uygulamaya erişim, tek bir SMS ile yapılabiliyor. SMS ile GUVENLICOCUK yazıp operatörlere mesaj atan aileler çocuk profilini seçebiliyor. Turkcell ve Superonline için 2200, TTnet için 6606, Vodafone için 7005, Türksat için 5126, Dsmart için 2850, Türknet için ise 3371’e mesaj atmak yeterli oluyor. Çocuk profilinin en önemli özelliği ise son günlerde yaygınlaşan intihar vakalarına sebep olduğu düşünülen Momo ve Mavi Balina gibi oyunlara izin vermemesi. Çocuk Profili, “izinli liste” yöntemi ile çalışıyor. Bu şekilde liste dışındaki sitelere erişim sağlanamıyor.
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