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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.05.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru için son gün!

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru için son gün!

MSÜ tercih yapma işlemi için son güne girildi. Askeri okullarda öğrenci olmak isteyen binlerce kişinin başvuruda bulunduğu MSÜ tercih sonuçları ise başvurularını tamamlayan adayların gündeminde yer almaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, tercihlerin son gününden bazı bilgiler

MSÜ tercih süreci bugün yapılacak başvurularla son bulacak. Bu günün ardından ise öğrencilerin gündeminde MSÜ tercih sonuçları yer alacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında öğrencilerin merakla araştırdığı bazı bilgiler

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Geçtiğimiz yıl da 18 Mayıs tarihinde sona eren tercih sürecinin ardından sonuçlar, 11 Haziran'da açıklanması beklenirken, 21 Haziran tarihinde öğrencilerin erişimine açılmıştı.

Bu bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, MSÜ tercih sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanması öngörülebilir.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

2019-MSÜ’ye katılan adaylardan ilgili MSÜ ağırlıklı puanları hesaplanan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 (saat 23:59’a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

TERCİH YAPMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
tercihi yapabilecektir.

2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir.

Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları YKS (TYT+AYT), Astsubay Meslek
Yüksekokulları için TYT ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için TYT ve Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı
c) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
ç) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için gerek duyulduğu takdirde, TYT ve AYT puanlarında MSB tarafından yerleştirme taban puanı belirlenebilecektir.

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