MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yakın zaman önce tamamlanan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecinin ardından gözler, sonuçların açıklanacağı tarihte. TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençler, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek adına internette araştırma yapıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-2020 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesince ikinci seçim aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 7 Nisan 2019'da düzenlenen 2019-MSÜ'de tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. MSB'nin 'personeltemin.msb.gov.tr' adresinde yer alan bilgilere göre, 2019-MSÜ tercih sonuçları 13 Haziran Perşembe günü adayların erişimine açılacak. Konuya dair gelişmeler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
2’NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI
Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;
a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2019-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2019-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),
ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.
Aday Değerlendirme Puanlarına göre değerlendirilerek kontenjana giren ve sevk edildikleri hastanelerden “Sağlık Muayenesi” bölümünde belirtilen olumlu sağlık raporunu alan adayların kayıt işlemleri yapılacaktır. Kayıtlar ilgili okullarda yapılacak olup, adaylar İntibak Eğitimini müteakip eğitim ve öğretime başlayacaklardır. Kesin kayıt için adaylardan istenecek belgeler 2’nci seçim aşaması sonuçlarının açıklandığı tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
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