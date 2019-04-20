MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ sonuç açıklama tarihi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalışma hayali kuran gençler, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılmalarının ardından, sonuç açıklama tarihine odaklandı. 7 Nisan'da tamamlanan sınavın ardından beklemeye koyulan gençler, ÖSYM'den gelecek haberleri bekliyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?
Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, 2019 MSÜ sonuç açıklanma tarihi...
ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde erişime açılacak. 2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Askeri okul tercihlerini 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında erişime açacak olan Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.
SINAV SONRASI TERCİH SÜRECİ
2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.
2019-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
Adaylar Harp Okulları için;
- Kara Harp Okulu (KHO),
- Deniz Harp Okulu (DHO),
- Hava Harp Okulu (HHO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)
Astsubay Meslek Yüksekokulları için;
- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),
- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),
- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),
- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)
- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.
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