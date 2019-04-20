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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.04.2019 - 19:13, Son Güncelleme:

MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ sonuç açıklama tarihi

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MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MSÜ sonuç açıklama tarihi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde çalışma hayali kuran gençler, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılmalarının ardından, sonuç açıklama tarihine odaklandı. 7 Nisan'da tamamlanan sınavın ardından beklemeye koyulan gençler, ÖSYM'den gelecek haberleri bekliyor. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?

Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına geçiş için adayların seçimi amacıyla uygulanan, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2019-MSÜ) sonuçlarına yönelik heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, 2019 MSÜ sonuç açıklanma tarihi...

ÖSYM'nin sonuç açıklama takvimine göre MSÜ sonuçları 26 Nisan tarihinde erişime açılacak. 2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Askeri okul tercihlerini 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında erişime açacak olan Milli Savunma Bakanlığı, bu aşamada tercihlerini gerçekleştirmeyen vatandaşların ikinci aşamaya çağrılmayacağını aktardı.

SINAV SONRASI TERCİH SÜRECİ

2019-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini ve ikinci seçim aşamalarına katılacakları tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebileceklerdir.

2019-MSÜ’ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 29 Nisan 2019 - 17 Mayıs 2019 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

Adaylar Harp Okulları için;

- Kara Harp Okulu (KHO),

- Deniz Harp Okulu (DHO),

- Hava Harp Okulu (HHO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Harp Okulunda eğitim alacaktır.)

Astsubay Meslek Yüksekokulları için;

- Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO),

- Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO),

- Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO),

- Sahil Güvenlik (Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulunda eğitim görecektir.)

- Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO),(Bu okulu işaretleyecek adaylar müzik yetenek sınavına girecektir. 23ncü sayfa “f.” maddesindeki şartları sağlamayan adayların tercih etmemesi gerekmektedir.) tercihi yapabilecektir.

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