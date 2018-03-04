MSÜ sınav yerleri ne zaman yayımlanacak? İşte, o tarih

MSÜ sınav giriş yerleri, on binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Subay, astsubay olabilmek için Milli Savunma Üniversite'sinin açacağı sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler, bu sınavın neticesine göre ikinci aşamaya geçecek. Peki, MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, detaylı bilgiler

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?



MSÜ sınav giriş yerleri, sınavın yapılacağı hafta içerisinde (12-17 Mart) yayımlanacak. Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.



Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.



Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

SAAT 10.00'DAN SONRA SALONA ALINMAYACAKLAR

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.



Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.