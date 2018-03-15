MSÜ sınav yerleri açıklandı! Sınav öncesi bunlara dikkat edin

MSÜ sınav yerleri, askeri okullarda eğitim görmek isteyen öğrencilerin, 18 Mart tarihinde gireceği sınav öncesi araştırdığı konu oldu. ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ sınavının giriş belgesi, yine ÖSYM'nin internet sitesinden AİS şifresi girilerek temin edilebilecek. İşte, MSÜ sınav yerleri hakkında merak edilen bazı detaylar

SINAVDA BUNLARI YANINIZDA BULUNDURMAYIN

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, anahtarlık metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,



Kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,



Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,



İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla sınava gelmek yasaktır.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

18 Mart saat 10.15'te yapılacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2018-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

SINAV GİRİŞ BELGENİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



SAAT 10'DAN SONRA SINAVA KİMSE ALINMAYACAK

Ayrıca adaylar saat 10:15'te başlayacak olan 2018-MSÜ sınavına, 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.

MSÜ SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test sunulacak ve adayların bu soruları cevaplaması beklenecek. Sınav saat 10.15'te yapılacak ve 135 dakika sürecek.

Adaylar için, Türkçe'den 40, Sosyal Bilimler (Tarihten 5 soru, Coğrafyadan 5 soru, Felsefeden 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ilave Felsefe Sorularından 5 soru) olmak üzere 20 soru, Temel Matematik'ten 40 soru, Fen Bilimleri (Fizikten 7, Kimyadan 7 ve Biyolojiden 6 soru) olmak üzere toplam 20 soru sorulacağı açıklanmıştır.

Her aday için Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların;

MSÜ-SAYISAL (SA)

MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA)

MSÜ-SÖZEL (SÖ)

MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.