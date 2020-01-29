MSÜ sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM MSÜ para yatırma işlemi

MSÜ başvurusu sonrasında para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan öğrenciler, bu aşamayı tamamladıktan sonra 29 Mart 2020 tarihine kadar 100 lira olan MSÜ başvuru ücreti ödemesini gerçekleştirecek. 'Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir' yazısının ardından ücret ödemeleri ile birlikte MSÜ başvuru işlemini tamamlayacak olan öğrenciler, bu aşamalarda E-Okul üzerindeki bilgilerinin güncel olduğuna da emin olacak. Bilgileri eski olan mezun adaylar Milli Eğitim Müdürlüklerine, son sınıf öğrencileri ise kendi okullarına başvuracak. İşte, MSÜ başvurusu hakkında merak edilen bazı bilgiler



MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



MSÜ başvurusu için öncelikle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) kullanıcı adı ve şifresine sahip olmak gerekecek.



Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar, ÖSYM’nin internet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu (Sınava başvuru tarihlerinde yayımlanacaktır.) doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracak.



Bir Başvuru Merkezinden başvuracak adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki kimlik belgelerinden birinin aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak:



*Nüfus cüzdanı

*T.C. Kimlik Kartı

*Geçerlilik süresi dolmamış pasaport



Sınav Ücretinin Yatırılması: Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.



Detaylar için lütfen sonraki sayfalara geçiniz...

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurusu ile subay ya da astsubay olmak isteyen gençlerin araştırmaları devam ediyor. 07 Ocak ile 07 Şubata arasında gerçekleştirilecek olan MSÜ başvurusu sonrasında 29 Mart 2020 tarihinde ise yurt genelinde sınav gerçekleştirilecek. MSÜ sınavı toplamda 135 dakika sürecek. Adaylar MSÜ sınav başvuru işlemini başarıyla tamamlayıp sınavdan yüksek puan alsa bile ÖSYM'nin düzenleyeceği TYT ve AYT sınavında barajı geçmediği sürece 2'inci aşamaya geçemeyecek. İşte, MSÜ sınav başvurusu ve para yatırma işlemi hakkında merak edilen bazı bilgiler

False