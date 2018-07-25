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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.07.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

MSÜ ikinci seçim aşaması ne zaman bitiyor? MSÜ mülakatı için gerekli belgeler

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MSÜ ikinci seçim aşaması ne zaman bitiyor? MSÜ mülakatı için gerekli belgeler

MSÜ 2018 ikinci seçim aşamaları devam ediyor. 2 Temmuz Pazartesi günü başlayan mülakatların hangi tarihte son bulacağını merak eden adaylar, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Öte yandan, MSÜ mülakatı için gerekli belgelerin neler olduğu da araştırılan konular arasına yer alıyor. Peki, MSÜ ikinci seçim aşaması ne zaman bitiyor? MSÜ mülakatı için gerekli belgeler neler?

Haziran ayı içinde açıklanan MSÜ tercih sonuçlarına göre ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan adayların, ikinci seçim aşamaları devam ediyor. Söz konusu ikinci aşama mülakatlarının ne zaman biteceği ve mülakat için gerekli belgeler de ikinci seçim aşamasına katılacak adaylar tarafından sorgulanıyor. İşte, MSÜ ikinci seçim aşaması hakkında merak edilen detaylar...

MSÜ İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NE ZAMAN BİTECEK?

MSÜ İkinci seçim aşamaları, MSB Millî Savunma Üniversitesi 2018 Yılı Askeri Öğrenci Temini kapsamında 02 Temmuz - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. İkinci seçim aşamaları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi-HHO için Psikomotor Testi-Bando Asb. MYO için Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı-Mülakat yapılacak. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte KARA HARP OKULU KOMUTANLIĞI (BAKANLIKLAR/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMASI NASIL YAPILACAK?

1'inci gün: Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Psikomotor Testi (Sadece Hava Harp Okulu adayları için) ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2'nci gün: Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu için) ve Hastane Sevk aşamalarından oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) giyinmiş olarak gelmeleri gerekmektedir.

Seçim aşaması faaliyetlerine katılacak erkek adaylar 01 Temmuz-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu Hacı Bayram-ı Veli Erkek Öğrenci Yurdundan istifade edebileceklerdir.

Kara Harp Okulu Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır. Adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

MSÜ'NÜN KONU HAKKINDAKİ AÇIKLAMASININ TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İKİNCİ AŞAMA İÇİN GETİRİLECEK BELGELER

MSÜ adayların, seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okumasını ve çağrının yapıldığı tarihin mutlaka bir kez daha kontrol edilmesi konusunda uyarıda bulunuyor. Adayların sınavlara gelirken getirmesi gereken belgeler ise şunlar;

Nüfus cüzdanı ve fotokopisi

Diploma veya geçici mezuniyet belgesi

MSÜ-2018 Sınav Sonuç Belgesi

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu. (Form doldurma talimatına uygun olarak bilgisayar ortamında BÜYÜK HARFLERLE doldurulacak ve önlü-arkalı 3 adet çıktı alınarak getirilecektir.)

Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için;

Tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

Adayların Muvafakat Yazısı ile sınava gelmesi gerekmektedir.

Adli Sicil Kaydı ve Kesinleşme Şerhi (Adli Kaydı Olan Adaylar ilgili belgelerini yanlarında getireceklerdir.)

Şehit / Gazi çocuğu olan adayların, bu durumlarını gösteren resmî belgelerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

BAZI YAZI VE RAPOR ÖRNEKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

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