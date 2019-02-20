MSÜ 2019 sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvurularını 27 Şubat'a kadar ÖSYM'ye yapmak zorunda. Söz konusu sınav için başvuru süreci devam ederken, sınav tarihi merak konusu oldu. Peki, MSÜ 2019 sınavı ne zaman yapılacak?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. 27 Şubat'ta başvurular bitecek ancak, ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. İşte, MSÜ 2019 sınavının yapılacağı tarih...
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) 7 Nisan 2019'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak.
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek ve 135 dakika cevaplama süresi verilecek.
Adayların ÖSYM tarafından başvuru tarihleri arasında yayımlanacak kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. 2018'de ilk kez uygulanan MSÜ'ye başvuran aday sayısı 300 bin 856, sınava katılan aday sayısı ise 293 bin 432 olmuştu.
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