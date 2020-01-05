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AA
Haber Giriş: 05.01.2020 - 14:44,Son Güncelleme:/

MSB Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

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MSB Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlenen saldırı ile ilgili "Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okuluna düzenlediği saldırıyı kınadı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış düşmanı Hafter güçlerinin hukuksuz emellerini gerçekleştirmek uğruna Trablus'taki Kara Harp Okuluna yaptıkları saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda Libya'nın geleceği olan 31 masum askeri öğrencinin şehit edildiği, 30'dan fazla öğrencinin yaralandığı belirtildi.

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