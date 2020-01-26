MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor
GeriGündem MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.01.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: Mehmetçik çadır kurma faaliyetlerine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin ardından Mehmetçiğin Malatya'nın Doğanyol ve Kale ilçelerinde çadır kurma faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Elazığ'daki deprem sonrası Malatya Valiliği'nin talebiyle Doğanyol ve Kale ilçelerinde görevlendirilen Mehmetçiklerimiz; belirlenen yerlerde vatandaşlarımız için çadır kurma faaliyetlerine aralıksız devam ediyor" denildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle