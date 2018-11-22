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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
22.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

MR ve tomografiye kontrol geliyor

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MR ve tomografiye kontrol geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MR ve tomografinin devlete yıllık maliyetinin 1.7 milyar lira olduğunu belirterek, bu nedenle MR ve tomografiye kontrol mekanizması geleceğini açıkladı.

MALİYETİ 1.7 MİLYAR TL

Dün sağlık muhabirleriyle bir araya gelen Koca, “Hastalara çok MR çekildiği konusunda eleştiriler var” anımsatması üzerine, “Bir ay önce başladığımız bir uygulama var. Görüntü paylaşımı yapılarak mükerrer, tekrarların önüne geçmek istiyoruz. Sadece görüntü paylaşımında yüzde 230 talebin azaldığını gördük. MR ve tomografinin standartlarını belirleyeceğimiz bir dönem olacak. MR ve tomografinin (özel, kamu, üniversite hastaneleri dahil) bize maliyeti 1.7 milyar lira” dedi. Koca, yeni çalışmalara ilişkin soru üzerine şöyle konuştu:
“Bizim 21 tane üniversiteyle işbirliği, birlikte kullanım protokolümüz var. Sağlık bilimleri üniversitemizle de 53 hastane işbirliği içinde. 21 üniversitenin hastanesi, Sağlık Bakanılığı’nın eğitim araştırma hastaneleri aynı zamanda. Bundan böyle hastanede üniversitenin var olan kadrosuyla, personeliyle ayrıca eğitim dahil olmak üzere performansı belirleyip yeni dönemde sözleşmeye geçiyoruz. En geç üç ay içerisinde geçiyoruz. Yeni dönemde bu hastanelerimizde asgari yapması zorunlu olan eğitim katkısı (asistandan profesöre kadar) dönemine giriyoruz. Yaptığı yayınlar da performansa bağlanacak. Kadroları üniversitede kalacak ama hastanede çalışma esası net olmayan kişiler bunlar. Bundan böyle şehir hastanelerinde sadece bir üniversite ile işbirliği içinde olunmayacak. Örneğin beyin cerrahisi bölümü Ankara Tıp ve Hacettepe işbirliğinde yürütülebilir.”

KİMSE SOPALIK DEĞİLDİR

AK Parti Ordu Milletvekili ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız’ın ekonomik gerekçelerle acil olmayan ameliyatların ertelenmesi talimatını veren başhekimler için “Bunlar sopalık” sözlerinin hatırlatılması üzerine Koca, “Kimse sopalık değildir” yanıtını verdi. SMA hastalarının ne zaman ilaçlarına kavuşacağı sorusu üzerine Koca şunları söyledi: “SMA ilacı dünyada daha yeni çıktığında bile Türkiye bu ilacı (tip-1) geri ödeme listesine aldı. Yüzde 23-40 arasında fayda görüyor hastalar. Tip-2, Tip-3’ün klinik çalışmaları ise nisan başında tamamlandı. 55 bin Euro gibi bir rakamdan bahsediliyor. Üretimin zor olup olmadığını da inceledik. Firmaya ‘konuşalım, ruhsata müracaat edin’ de dedik. Üretimi zor olmayan, 6 ay 1 yıl içinde benzerleri çokça artacak, hatta 2 ay içinde bir ilacın müracaatı da var. Biz şu anda tek olmaları nedeniyle ‘Bu durumu fırsatçılık olarak değerlendirmeyin’ dedik. Ancak çok indirim yapacaklarını söylemelerine rağmen yapmadılar. Biz de 55 bin Euro üzerinden ödeme yapmak için anlaşma imzaladık geçen pazartesi. Tip-2, Tip-3 başvuran (168 hasta) hastaların değerlendirmesi başladı. Ancak bu fırsatçılığı da unutmayacağız. Neler yapacağımızı da göreceksiniz. İlk yıl 330 bin Euro, ikinci yıldan itibaren 165 bin Euro her yıl, ayrıca yeni doğan 200’e yakın da SMA hastası düşünün. Toplamdaki yükünü de tahmin edin. Şuanda toplam 1500 vaka var.”

Radyolog isyanı: 1 dakikada MR görüntüleri izlenip rapor yazılamaz... Hataya itiyorlar
Radyolog isyanı: 1 dakikada MR görüntüleri izlenip rapor yazılamaz... Hataya itiyorlar
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