Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri nasıl yapılır? MTV ödemeleri için son gün ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri nasıl yapılır sorusunun yanıtı milyonlarca araç sahibi vatandaş tarafından sorgulanan ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemesi, 31 Ocak'ta sona ermişti, ikinci taksit ödemeleri ise bu ay içerisinde gerçekleşecek. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri nasıl yapılır? MTV ödemeleri için son gün ne zaman?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri için, araç sahipleri tarafından ödeme detayları araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemeleri için her yıl belirli tarih aralıkları bulunuyor ve MTV ödemeleri iki ayrı taksitle ödeniyor. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri nasıl yapılır? MTV ödemeleri için son gün ne zaman?
MTV VERGİSİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz - 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor.
31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR
31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.
Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal yeni yılda uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hakkında zam oranlarını açıklamıştı Ağbal; 'Yasal değişiklikle binek otomobillerin Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) yüzde 40 oranında artırıyoruz. Burada sadece binek otomobillere ilişkin bir vergi artışı var, diğer araçlarla ilgili normal yeniden değerleme oranında artış olacak' dedi. MTV zammı ile birlikte en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi 258 lira artacak. Peki hangi araç sahipleri 2018 yılında ne kadar vergi ödeyecek? İşte merak edilen sorunun cevabı
DİKKAT: Aşağıdaki Motorlu Taşıt Vergi hesaplama ekranı Gelirler İdaresi Başkanlığı'na aittir. Çıkacak olan rakamlar, vergi güncellemesinin henüz yapılmaması nedeniyle eski fiyatları gösterebilir.
MTV ÖDEMESİ HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN
MTV ÖDEMESİ SORGULAMAK VE ÖDEME YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut.
1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.
2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.
3- gib.gov.tr'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.
4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün.
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) NE KADAR?
Motorlu taşıtlar vergisinde merak edilen oranlar açıklandı. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü.
31 ARALIK 2017'DEN ÖNCE KAYIT VE TESCİL EDİLEN ARAÇLAR
31 Aralık 2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV hesaplamasında taşıt değerine bakılmayacak. Bu araç sahipleri MTV'yi araçlarının motor hacmine göre ödeyecek.
Buna göre 31 Aralık 2017'den önce aracını tescil ettirenler, 1 Ocak 2018'den itibaren 1300 cc ve aşağısı araçlar (1-3 yaş) için 743 lira, 1301 cc-1600 cc arası araçlarda bin 294 lira, 1601 cc-1800 cc arası araçlarda 2 bin 284 lira, 1801 cc-2000 cc arası araçlarda 3 bin 598 lira, 4001 cc ve yukarısı araçlarda 29 bin 483 lira MTV ödeyecek.
ÖDEMELERDE TAKSİT İMKANI
Bazı bankalar MTV ödemelerinde 3 taksit imkanı sağlıyor. Örneğin Akbank, MTV ödemelerinde kredi kartı ve internet bankacılığı üzerinden 3 taksit imkanı sunuyor. Garanti Bankası, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası gibi bankalar da MTV'yi üç taksitte ödeme gibi öneriler getiriyor. İsteyen tek ödeme ve iki taksit halinde de ödeme yapabiliyor.
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