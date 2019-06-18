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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Uğur ERGAN/ANKARA
18.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Moskova’ya ‘Esad’ı uyarın’ mesajı

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Moskova’ya ‘Esad’ı uyarın’ mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin, önceki gün İdlib’in güneyinde Morik’deki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 9 numaralı gözlem noktasının rejim güçlerince vurulması sonrası yapılması dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre görüşmede rejim birliklerinin son dönemde Morik ve Zaviye’deki gözlem kulelerini kasıtlı olarak vurması önemli yer tuttu. Akar, Şoygu’ya Rusya’nın garantör ülke olarak Esad’a gereken uyarıyı yapması yönünde mesaj vererek, saldırıların sürmesi halinde TSK’nın Morik’de olduğu gibi anında misliyle karşılık vermede kararlı olduğunu vurguladı. Görüşmeyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada iki bakanın İdlib başta olmak üzere bölgesel güvenlik konularını ele aldığı, Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılığı dile getirdiği vurgulandı. Açıklamada, “Bölgede barış, istikrar ve ateşkesin sağlanması için alınması gereken tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur” denildi.

ZAVİYE’DEN VURULMUŞ

Bu arada Morik’deki gözlem noktasının nereden vurulduğu belli oldu. Yerel muhalif kaynaklar, rejim güçlerinin nisan sonlarına doğru güneyde harekât başlattıktan sonra ele geçirdiği Madik Kalesi’nin Gab düzlükleri sınırları içinde kalan doğu kesimlerinden Morik’e atış yaptığını, TSK unsurlarının da 10 numaralı gözlem noktası Zaviye’nin bulunduğu alanda konuşlanılmış yerden karşılık verdiğini öne sürdüler. TSK’nın, rejim birliklerini 40 kilometre menzile sahip Fırtına obüsleriyle vurduğu değerlendiriliyor. Zaviye’deki gözlem kulesi Madik Kalesi’nin karşısında bulunuyor.

YENİ GÜÇLER KONUŞLANDI

TSK’nın Suriye sınır hattına komando takviyesi devam ederken, önceki gün Suriye tarafına geçen ek takviye birlik ve askeri teçhizatın İdlib içinde yapılan dağıtımının tamamlandığı, ihtiyaç duyulan veya görev değişimi yapılacak gözlem kulelerine konuşlandığı öğrenildi. Rejim güçleri dün de, İdlib güneyinde Maarat El Numan’ın kırsalı ile Halep’in güneybatı kırsalında muhalif mevzilerini vurdu. Muhaliflerin de Hama’nın kuzey kırsalında Şeyh Hadid köyündeki Suriye birliklerini roketle vurduğu bildirildi. 

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