Moringa çayı nedir?
Doğanın bize sunduğu ödüllerden biri de moringa… Son zamanlarda özellikle kadınlar arasında popülerlik kazanan bu çayın bir çok faydası var. Yaz aylarının da gelmesiyle daha da merak edilir hale geldi. Peki moringa çayı nedir? Faydaları nelerdir?
Tam adı ‘moringa olaifera’ olan ve Hindistan’ın kuzeyinde yetişen bu mucize ağaç besin içeriğinden zengin olduğundan yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılır. Ağacı yaprağından, tohumuna her bölümünden yararlanılıyor. Ancak besin değeri en zengin olan kısım yapraklarıdır. Yaprakları; A,C ve E vitaminlerini ve vücut için gerekli 9 çeşit aminoasiti içermektedir. Moringa yağı saç ve cilt sağlığında etkili olduğu için kozmetik sekötründe kullanılsa da ülkemizde en çok bilinen ve tüketilen çay halidir.
Zayıflamaya Yardımcı Olur
Moringa çayı içerisinde bulunan güçlü antioksidan sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Yüksek kan şekerinin düşürülmesinde etkili olduğu için tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar. Aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kilo kaybının daha kolay olmasını sağlar. Faydaları sadece zayıflamaya yönelik olmayan bu mucizevi çay bağışıklık sistemini güçlendirir, hücreleri yeniler, enfeksiyonlarla savaşır, vücuttaki ödemi atar ve kolestrolün düşürülmesine katkı sağlar.
Fazla Tüketimi Böbrekleri Yorar
Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi moringa çayının fazla tüketilmesi de zararlıdır. Gereğinden fazla tüketimi böbrekleri yorar ve sindirim sistemi hasar görebilir. Ayrıca hamilelerin ve çocukların kullanması sakıncalıdır. Emziren anneler ise doktorlarına danışarak kullanabilir.
Nasıl Hazırlanır?
Genellikle tek kullanımlık poşetler halinde satılan bu çayın eğer yapraklarını aldıysanız öncelikle kurutmanız gerekir. Daha sonra ezilir ve ezdiğiniz yaprağı kaynamış suda 7-8 dakika demledikten 20 dakika sonra içilir. Günde en fazla iki bardak içmeniz önerilir.
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