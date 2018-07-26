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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 11:01, Son Güncelleme:

Moringa çayı nedir?

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Moringa çayı nedir?

Doğanın bize sunduğu ödüllerden biri de moringa… Son zamanlarda özellikle kadınlar arasında popülerlik kazanan bu çayın bir çok faydası var. Yaz aylarının da gelmesiyle daha da merak edilir hale geldi. Peki moringa çayı nedir? Faydaları nelerdir?

Tam adı ‘moringa olaifera’ olan ve Hindistan’ın kuzeyinde yetişen bu mucize ağaç besin içeriğinden zengin olduğundan yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılır. Ağacı yaprağından, tohumuna her bölümünden yararlanılıyor. Ancak besin değeri en zengin olan kısım yapraklarıdır. Yaprakları; A,C ve E vitaminlerini ve vücut için gerekli 9 çeşit aminoasiti içermektedir. Moringa yağı saç ve cilt sağlığında etkili olduğu için kozmetik sekötründe kullanılsa da ülkemizde en çok bilinen ve tüketilen çay halidir.

Zayıflamaya Yardımcı Olur

Moringa çayı içerisinde bulunan güçlü antioksidan sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Yüksek kan şekerinin düşürülmesinde etkili olduğu için tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar. Aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kilo kaybının daha kolay olmasını sağlar. Faydaları sadece zayıflamaya yönelik olmayan bu mucizevi çay bağışıklık sistemini güçlendirir, hücreleri yeniler, enfeksiyonlarla savaşır, vücuttaki ödemi atar ve kolestrolün düşürülmesine katkı sağlar.

Fazla Tüketimi Böbrekleri Yorar

Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi moringa çayının fazla tüketilmesi de zararlıdır. Gereğinden fazla tüketimi böbrekleri yorar ve sindirim sistemi hasar görebilir. Ayrıca hamilelerin ve çocukların kullanması sakıncalıdır. Emziren anneler ise doktorlarına danışarak kullanabilir.

Nasıl Hazırlanır?

Genellikle tek kullanımlık poşetler halinde satılan bu çayın eğer yapraklarını aldıysanız öncelikle kurutmanız gerekir. Daha sonra ezilir ve ezdiğiniz yaprağı kaynamış suda 7-8 dakika demledikten 20 dakika sonra içilir. Günde en fazla iki bardak içmeniz önerilir.

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