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    Mor Gabriel Manastırı için son dakika gelişmesi

    DHA-Hürriyet
    23.05.2018 - 15:01 | Son Güncelleme:

    Önce Hazine ardından Diyanet ve vakıflara devredilen kilise ve manastırların tapuları Süryanilere verildi. Süryaniler'e ait kilise, manastır ve mezarlıklardan oluşan 50 taşınmazın tapuları Mor Gabriel Manastırı Vakfı'na teslim edildi.DHA-Flaş Haber - Türkiye-Mardin -

    Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, 22 Kasım 2017'de yaptığı açıklamada Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan Mor Gabriel Manastırı'na ait taşınmaz mallarla ilgili Maliye Bakanlığı'nda, masabaşında hata yapıldığını belirterek, bunların hak sahiplerine iade edileceğini söylemişti. Çavuşoğlu, şöyle konuşmuştu: "Masa başında oturulup karar alındığı için maalesef oradaki görevlilerimiz tarafından Süryani kardeşlerimize ait kabristanın sanki Diyanet'e aktarılacağı, mülkiyetinin oraya verileceği, Hazineye aktarılmış ve oradan da oraya aktarılacağı gibi bir yanlış anlaşılma var. Bu gerçekten böyle oldu. Maliye Bakanlığı'na aktarıldı ama oradaki arkadaşlar bunların kime ait olduğunu, Hıristiyanlara mı, İslam mensuplarına mı ait olduğuna bakmaksızın masa başında değerlendirdikleri için böyle bir hata oldu. Şimdi biz Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak Mor Gabriel'e ait bu kabristanlıkları ve yerleri tekrardan iade ediyoruz. Hiçbir problem yok zaten."

    Etiketler: tapu , devir , gündem
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