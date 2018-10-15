Moldova’nın sembol binasını açacak
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Moldova’daki darbe girişiminde tahrip edildikten sonra Türkiye tarafından restore edilen Cumhurbaşkanlığı Binası’nın açılışını yapacak. Moldova Cumhurbaşkanlığı Binası, başkent Kişinev’in sembolü olarak kabul ediliyor.
Erdoğan, 17-18 Ekim tarihlerinde Moldova’ya giderek mevkidaşı Igor Dodon ile bir araya gelecek. Erdoğan, temasları sırasında 2009 yılında ülkedeki hükümet karşıtı protestolarda ağır tahribata uğrayan ve TİKA tarafından yeniden restore edilen Moldova Cumhurbaşkanlığı Binası’nın resmi açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı, Moldova ziyaretinde ayrıca Gagauz Özerk Bölgesi’nde Gökoğuzca-Moldovaca çift dilli eğitim yapan kreşleri de hizmete açacak.
FETÖ İLE MÜCADELE
Erdoğan ile Dodon, görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel meseleler ve başta FETÖ olmak üzere terörle mücadele konularını ele alacak. Moldova’daki FETÖ okullarının kapatılması ve Maarif Vakfı’na devredilmesi de gündeme gelecek. Yaklaşık 500 milyon dolar olan iki ülke ticaret hacminin 1.5 milyar dolara çıkarılması ve Türk şirketlerin Moldova’ya yatırım yapması için teşvik edilmesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Erdoğan’ın temasları sırasında Moldova’da 350 milyon dolarlık yatırım yapan 213 Türk firmasının bazı yöneticileriyle bir araya gelmesi de planlanıyor. Son olarak geçtiğimiz temmuz ayında telefonla görüşen Erdoğan ile Dodon, ilişkileri her alanda güçlendirmek için fikir birliğine varmıştı.
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