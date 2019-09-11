Mobil Okul Timleri işbaşında
2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliği için harekete geçen Mobil Okul Timleri (MOT) okulların önünde ve çevresinde denetimleri sıklaştırdı.
MOT, Narkotik, Yunus, Önleyici Hizmetler, Çocuk Şube, Trafik Denetleme ve Asayiş Şube polislerinin aralarında bulunduğu ekipler tüm ilçelerde okulların çevresinde denetime çıktı. Okul önünde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması ve üst araması yapıldı. Kartal, Uğur Mumcu Mahallesi’nde okulun karşısında bulunan Şeyh Şamil Parkı’na getirilen ‘Casper’ isimli narkotik köpeği de parkta uyuşturucu madde aradı. Polis ekipleri, parkta duran öğrencileri okula gitmeleri için uyardı. Okul çevresinde sabah saat 08.00’de başlayan uygulamanın, okul çıkış saatine kadar sürdüğü ve denetimlerin devam edeceği belirtildi. Ümraniye, Esenler ve Gaziosmanpaşa’daki okullarda da polis uygulamaları yapıldı.
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