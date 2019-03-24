MİT TIR’ları ihbarcısına ağırlaştırılmış müebbet talebi
HATAY Kırıkhan’da 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulması için jandarmaya ihbarda bulunan ve geçen hafta Ordu’da saklandığı evde yakalanan örgütün ‘mahrem imamlarından’ Mustafa İlhan hakkında, ‘Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme’, ‘Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama’, ‘Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçlamalarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın hazırladığı iddianameye göre lise öğretmeni olan Mustafa İlhan, FETÖ içindeki yapılanmada Hatay’daki subaylardan sorumlu ‘imamdı’. Örgütten gelen talimat üzerine 1 Ocak 2014’te MİT TIR’larının durdurulması için jandarmaya ihbarda bulundu. 5 Mayıs 2016’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı verildi. Örgüt, MİT TIR’larına eylemine karışanlar hakkında operasyon olacağı bilgisine önceden ulaştı ve “Kaçın” talimatı verdi. Mustafa İlhan 3 yıl kaçtı. Geçen hafta Ordu’da yakalandı, tutuklandı.
İHBAR TALİMATLARI
İddianamede, İlhan’ın ‘pişmanlık yasasından’ yararlanmak istediğini belirterek verdiği ifadeler de yer aldı. İlhan, MİT TIR’ları ile ilgili ihbar talimatını, örgütte kendisinden üst pozisyonda bulunan ‘Halil Müdür’ kod isimli Hamza Ali Ece’den aldığını söyledi. İlhan ifadesinde, “Halil Müdür bana ‘İhbarı söylediğim şekilde yapacaksın, ihbarı senin yaptığının belli olmaması lazım’ dedi. Bana ‘Güneş gözlüğünü takacaksın, telefonunu evde bırakacaksın, kendi aracınla değil dolmuşla gideceksin, Habib-i Neccar Camisi’nin orada, köşede telefon kulübesi var, buradan arayabilirsin’ şeklinde şeyler söyledi” dedi. İlhan’ın ifadelerindeki önemli bilgilerden biri de, MİT TIR’ları olayına karışan örgüt mensuplarının 30 Mayıs 2016’da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile düzenlenecek operasyonun bilgisini önceden almış olmalarıydı. İlhan’ın anlatımına göre, operasyon yapılacağı bilgisine ulaşan örgüt ‘imamlarına’ “Kaçın” talimatı vermişti. İddianamede “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensubu sivil şahısların tespit edilmesi ile birlikte bu şüphelilere yönelik gerçekleştirilen 30 Mayıs 2016 tarihli operasyon öncesinde şüphelilerin örgüt tarafından ‘gaybubet evleri’ne götürülerek 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar bu evlerde saklanmalarının sağlandığı, hain girişimin başarıya ulaşması durumunda bu şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin sonlandırılarak normal hayatlarına ve örgütsel faaliyetlerine devam etmelerinin planlandığı tespit edilmiştir” denildi.
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