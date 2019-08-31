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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
31.08.2019 - 18:19, Son Güncelleme:

Minik Ezel'in yardım çığlığı: Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum...

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Minik Ezel'in yardım çığlığı: Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum...

Sultangazi’de iki grup arasındaki kavga sırasında arada kalarak boynuna makas saplanan ve felç kalan küçük Ezel’in yakınları hastane önünde eylem yaptı. Yakınları olayla ilgili başka tutuklamaların da olması gerektiğini söylerken, küçük Ezel’de hastanede çekilen videosunda "Ben yürümek istiyorum, gezmek istiyorum. Hayallerimi yapmak istiyorum. Bana yardım edin" diye seslendi.

"EZELİMİZ YÜRÜYEMİYOR FELÇ KALDI. BUNU YAPANLARIN TUTUKLANMASINI VE EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Sultangazi’de geçtiğimiz günlerde iddiaya göre yol verme meselesi nedeniyle kavga çıkmış, kavga sırasında da fırtlatılan bir makas 13 yaşındaki Ezel Erdem’in boynuna saplanmıştı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun felç kaldığı öğrenilmişti. Olayla ilgili 1 kişinin tutuklanmasını yetersiz bulan ve Ezel’in yürüyebilmesi için yetkililerden yardım isteyen yakınları ve sevenleri hastane önünde eylem yaptı. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan grup üyeleri "Ezel için adalet" sloganları attı, taleplerini ve tepkilerini dile getirdikleri dövizler taşıdı. Olay sırasında Küçük Ezel’in yanında olan teyzesi Yaprak Topçu, olayla ilgili 1 kişinin tutuklanmasının yeterli olmadığını tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini söyledi. Topçu, "Ezelimiz yürüyemiyor felç kaldı. Bunu yapanların tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Buradan herkese sesleniyoruz. Kim yardım edebiliyorsa bize destek olmasını istiyoruz. Tek istediğimiz Ezel için adalet. Her iki taraftan da şikayetçiyiz. Bir kişinin tutuklanması bize yeterli gelmiyor. Karşı taraftan da şikayetçiyiz ama karşı taraf tutuklu değil. Biz her iki taraftan da şikayetçiyiz. Kavgaya sebep olan serbest. Ezelim şu anda korkuyor. Kabus görüyor ve her seferinde kalkıp ağlıyor. ’Anne makaslı biri bana doğru geliyor’ diyor. Biz kızımızın içi rahat olsun istiyoruz. Sokağa çıkamıyoruz, yürüyemiyoruz. Biz bunun için bir şeyler yapılsın istiyoruz" dedi. Ezel’in sağlık durumuyla ilgili de konuşan Topçu, "Şu an sağlık durumunda göğüsten aşağısı yok. İç organlarında da sıkıntı var. Kalbe de zarar vermiş. Doktorlar hiç umut verici konuşmuyor. Sadece nefes alabiliyor ama felç. Doktorlar, ’Tıbben yapılacak bir şey yok’ diyor bize. ’İleriki zamanlarda bir umut belki’ diyorlar. Ezel’e felç olduğunu söylememişler. Biz de belli ettirmiyoruz çünkü şu an bile üzülüyor. Onu söylersek psikolojik olarak çok kötü olur. Zaten kabuslarında görüyor" diye konuştu.  

Minik Ezelin yardım çığlığı: Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum...

EZEL: BANA YARDIM EDİN

Küçük Ezel de hastane odasında çekilen videosunda "Ben yürümek istiyorum, gezmek istiyorum. Hayallerimi yapmak istiyorum. Yapanlar bunun cezasını çeksin. Sesimi duyurmak istiyorum. Bana yardım edin" diye seslendi.

Minik Ezelin yardım çığlığı: Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum...

Minik Ezelin yardım çığlığı: Yürümek istiyorum, gezmek istiyorum...

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