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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.08.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Türkiye'nin konuştuğu vurgunda yakalanmışlardı! Her şeyi itiraf ettiler...

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Adana’da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinde arkadaşlarıyla 4 milyon 395 bin euroluk vurgun yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanarak tutuklanan zanlının barlarda yaklaşık 120 bin lira harcadığı ve yük gemisiyle İtalya'ya kaçmayı planladığı belirlendi. Vurgun olayıyla ilgili 12 kişi tutuklanırken firari tek kalan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana’da bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinde arkadaşlarıyla 4 milyon 395 bin euroluk vurgun yaptığı iddiasıyla İstanbul'da yakalanarak tutuklanan zanlının çaldığı paralarla eğlence mekanlarında Rus kadınlarla eğlenirken yakalandığı, İtalya'ya kaçmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 25 Haziran Salı günü merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Karataş Bulvarı'ndaki bankalar arası para transferi yapan bir güvenlik şirketinde meydana geldi. İddiaya göre, firmada 2013 yılından bu yana özel güvenlik amirliği yapan Burak E., 22 Haziran’da şirketin bir devlet bankasına ait 4 ayrı ATM’ye yatırması için verdiği paradan yanında çalışan güvenlik görevlisi Cengiz K.’ye 395 bin TL eksik yatırmasını söyledi. Cengiz K.’nin yatırmadığı parayı Burak E. aldı. Yapılan şikayet üzerine şirkete teftiş gerçekleşeceği bilgisine ulaşan Burak E., yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını fark etti. Açığını kapatmak isteyen Burak E., eşinin akrabası olan Mehmet Emin G.’den (36) “Açığım var. Bana acil 400 bin TL para lazım” diyerek borç istedi. Mehmet Emin G., Burak E.'ye “Borcunu nasıl geri ödeyeceksin” diye sordu. Burak E., geçireceği soruşturmanın ardından parayı geri ödeyeceğini söyledi. Geçen birkaç gün içinde Mehmet Emin G., Burak E.'nin istediği parayı bulamadı. Yaptığı hırsızlığın ortaya çıkacağını anlayan güvenlik amiri, çalıştığı şirketi soymaya karar verip planını Mehmet Emin G. ve Mehmet G.’ye anlattı. Her cuma günü gelen paranın pazartesi gününe kadar şirkette bırakıldığını bilen Burak E., suç ortaklarına “Hafta başı dağıtılması için şirkete gelen parayı alır Gürcistan’a kaçarız. Paranın çalındığını anlayana kadar biz yurt dışına çıkmış oluruz” dedi. Mehmet Emin G.’den ve Mehmet G.’den olumlu yanıt alan Burak E., müfettişlerin daha erken geleceğini öğrenince planını erkene çekti. Güvenlik amiri Burak E., 25 Haziran Salı günü 9 milyon euro döviz sevkiyatı yapıldığı esnada yanındaki personele, “Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin ben bunları kontrol edeyim” deyip içinde 4 milyon 795 bin euro bulunan iki çuvalı alarak kendisini bekleyen lüks otomobile binip kaçtı.

ÖZEL EKİP ADIM ADIM TAKİBE BAŞLADI

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Hasan B.’nin lüks aracıyla kayıplara karışan 4 zanlının yakalanması için talimat verdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yaklaşık 30 milyon TL çalan Burak E.'nin de aralarında bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan Burak E. ile birlikte toplam 10 kişi tutuklandı. Parayı parça parça toplayan polis şu ana kadar 73 bin euro ve 82 bin 540 lira ve bir miktar altın ele geçirdi.

ÇALDIĞI PARALARI RUS KADINLARLA HARCADI

Yaklaşık 4 milyon 700 bin euroyla kayıplara karışan Hasan B. ve Mehmet Emin G.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdüren polis, zanlılardan Mehmet Emin G.'nin İstanbul'da saklandığını saptadı. Polis yaptığı teknik ve fiziki takipte zanlının İstanbul'da eğlence mekanlarına takıldığı ve burada çaldığı paraları Rus kadınlarla harcadığını belirledi. İstanbul'da Mehmet Emin G.'yi eğlence mekanlarında kılık değiştirerek takip eden Adana polisi, zanlının Mahmut Ç. ismine sahte kimlik düzenlediğini belirledi. Polis, yapılan takip ve tespitlerin ardından zanlının bir eğlence mekanına gittiğini ve buradan da İtalya'ya kaçma hazırlığı yaptığını öğrendi. Adana polisi hemen bu bilginin üzerine zanlıyı eğlence mekanında yakaladı.

SORGUDA HER ŞEYİ ANLATTI

Yapılan baskında polise Mahmut Ç. adına düzenlenmiş kimliği gösteren zanlı gözaltına alındı. Parmak izinden zanlının Mehmet Emin G. olduğu kesinleşti. Mehmet Emin G. daha sonra Adana'ya getirildi. Burada sorgulanan zanlı soygunu Burak E. ile birlikte planladıklarını belirterek, "Burak E. bana ulaşıp 400 bin lira istedi. Bana 'bu parayı bul borcum daha sonra borsaya para yatırırız bu parayı sana öderim' dedi. Ancak ben de 400 bin lirayı hiç bir arada görmedim ki sana vereyim dedi. Burak E. bir süre sonra bana dönüp çalıştığı yeri soyacağını plan yaptığını söyledi bana anlattı be nde kabul ettim. Daha sonra Hasan B. de olaya dahil oldu ve soygun yaptık. Ben soygundan sonra İstanbul'a kaçtım çalınan paralar Baran S.'nin (31) çiftliğinde saklanıyordu. Bana 100 bin euro, Burak E.'ye de 150 bin euro getirmesi için Sedat Ç.'ye 250 bin euro verilmiş. Ancak bana sadece 150 bin lira geldi. Ben de bunun 120 bin lirasını harcadım. Geri kalan 30 bin lirasını ise polis yakaladığında yanımdaydı ona da polis el koydu" dediği ileri sürüldü.

Polis bunun üzerine Mehmet Emin G.'nin ismini verdiği ve kendisine yardım ettiğini öne sürdüğü iki zanlıyı da operasyonla yakaladı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlılar sorgularında vurgunu yapanlara yardım ve yataklık suçlandı. Zanlılar sorgulamaları tamamlandıktan sonra Mehmet Emin G. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan Baran S. ile Mehmet Emin G. tutuklanırken, Sedat Ç. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son operasyonlar sonucunda vurguna karışan 12 zanlı tutuklanmış oldu. Polis şimdi soygunu gerçekleştiren ve tek firari olan zanlı Hasan B.'nin peşinde. Hasan B.'nin ise kaçtığı yerin tespit edildiği, yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

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