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    Milli sporcu yandı... Hapse giriyor

    İHA
    28.06.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tatil yaparken, kavga ettiği taksi sürücüsü Şahin Karaçor'un (55) belini kıran, Türkiye orta sıklet vücut geliştirme 2015 şampiyonu Ceyhun Tokmak (39), 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Olay, 10 Şubat günü, KKTC'de meydana geldi. Türkiye'de, 2015 yılında orta sıklet vücut geliştirme şampiyonu olan Ceyhun Tokmak, tatil için geldiği Girne'de taksiye bindi. Bir süre sonra sürücü Şahin Karaçor ile Ceyhun Tokmak arasında, ücret yüzünden tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Karaçor'un taksiyi yol kenarına çekmesiyle ikili araçtan indi. Tokmak tarafından dövülen Karaçor, ağır yaralandı. Kavga üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulansla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin Karaçor'un belinin kırıldığı belirlendi. Yapılan testte 1.14 promil alkollü olduğu saptanan Tokmak ise gözaltına alındı. Polis müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tokmak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

    Girne'de tutuklu yargılanan Ceyhun Tokmak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti, Tokmak'ı 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. 


     

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    Etiketler: Sporcu , milli , haber , haberler , son dakika
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