Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr'de olacak!
Milli Piyango 2019 yılbaşı çekiliş heyecanı Hurriyet.com.tr'de yaşanacak. Milli Piyango İdaresi'nden an be an alınacak olan çekiliş sonuçları, bilet sorgulama ekranı ile Hurriyet.com.tr Milli Piyango sayfasında yer alacak. Talihli numaralar ve büyük ikramiye kazanan bilet ya da biletlerin satın alındığı il merkezleri 31 Aralık akşam saatleri itibariyle Milli Piyango sonuç sayfamız üzerinden kolayca görüntülenebilecek
Milli Piyango çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı, 31 Aralık yılbaşı akşamı ve takip eden 1 Ocak Salı günü Hurriyet.com.tr üzerinden erişime açık olacak. Milli Piyango İdaresi'nden alınan bilgilere göre en son haberler ve çekiliş sonuçlarına dair son dakika bilgilerine bu sayfa üzerinden ulaşılabilecek. 2019 yılının ilk talihlilerinin hangi ilde olduğu Hurriyet.com.tr 2019 Milli Piyango bilet sorgulama ekranı üzerinden duyurulacak.
ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişi, birçok ödül verileceği için 31 Aralık Pazartesi günü 18.00-24.00 saatleri arasında yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin amorti ikramiyesi ile 23.00'da başlaması bekleniyor.
Canlı yayınla gerçekleştirilecek olan çekilişin tamamı ise 18.00-24.00 saatleri arasında bilet sahipleri tarafından kurumun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebilecek. Milli Piyango sonuçları canlı yayınla dakika dakika Hurriyet.com.tr'de olacak...
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