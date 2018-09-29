Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Eylül MPİ sonuçları
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 29 Eylül 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, piyango bileti alarak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları da kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?
Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Eylül tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl Eylül ayında yapılan son MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşların araştırdığı 29 Eylül Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...
29 EYLÜL 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 29 Eylül 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...
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29-09-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)-
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
366712
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
309773
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
211238
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
037040 353455
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
059204 130835 473917
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
03054 13198 19924 21581 23557 25350
26873 58288 65436 69081
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0037 1102 2241 4176 5805 5935
7904 8157 8718 9309
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
028 135 168 440 580 716
798 899 902 912
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
06 18 37 50 55 72
95 98
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 8
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
066712 166712 266712 306712 316712 326712
336712 346712 356712 360712 361712 362712
363712 364712 365712 366012 366112 366212
366312 366412 366512 366612 366702 366710
366711 366713 366714 366715 366716 366717
366718 366719 366722 366732 366742 366752
366762 366772 366782 366792 366812 366912
367712 368712 369712 376712 386712 396712
466712
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