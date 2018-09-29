Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Eylül MPİ sonuçları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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29.09.2018 - 19:09, Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Eylül MPİ sonuçları

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Eylül MPİ sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her ayın 9,19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişinin, 29 Eylül 2018 tarihli sonuçları belli oldu. MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası ikramiyeler sahiplerini buldu. Çekilişin tamamlanmasının ardından, piyango bileti alarak şanslarını deneyen şans oyunu tutkunları da kendi biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye hangi numaralara çıktı?

Her ay 3 defa çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun 29 Eylül tarihli sonuçları, piyango bileti alan on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Bu yıl Eylül ayında yapılan son MPİ çekilişinin ardından bilet alan şans oyunu tutkunları, kazanan numaraların hangileri olduğunu araştırıyor. İşte, ellerindeki bilete herhangi bir ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşların araştırdığı 29 Eylül Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste...

29 EYLÜL 2018 MPİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Türkiye genelinde on binlerce vatandaşın şansını denediği, Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları MPİ tarafından açıklandı. 29 Eylül 2018 tarihli Milli Piyango çekilişi sonrası şanslı numaralar ve kazanan biletler belli oldu. İşte, bu haftanın kazanan numaraları...

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29-09-2018 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- 

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar 

366712

200000 TL ikramiye kazanan numaralar 

309773

20000 TL ikramiye kazanan numaralar 

211238

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

037040 353455

5000 TL ikramiye kazanan numaralar 

059204 130835 473917

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar 

03054 13198 19924 21581 23557 25350
26873 58288 65436 69081

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar 

0037 1102 2241 4176 5805 5935
7904 8157 8718 9309

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar 

028 135 168 440 580 716
798 899 902 912

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

06 18 37 50 55 72
95 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

1 8

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

066712 166712 266712 306712 316712 326712
336712 346712 356712 360712 361712 362712
363712 364712 365712 366012 366112 366212
366312 366412 366512 366612 366702 366710
366711 366713 366714 366715 366716 366717
366718 366719 366722 366732 366742 366752
366762 366772 366782 366792 366812 366912
367712 368712 369712 376712 386712 396712
466712

 

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