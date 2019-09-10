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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.09.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Milli Piyango 9 Eylül büyük ikramiyesi hangi ile isabet etti? Milli Piyango sorgulama ekranı!

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Milli Piyango 9 Eylül büyük ikramiyesi hangi ile isabet etti? Milli Piyango sorgulama ekranı!

Milli Piyango İdaresi'nin merkezinde gerçekleştirilen 9 Eylül tarihli çekilişin ardından büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından 3 milyon liralık büyük ikramiye, iki il arasında paylaştırıldı. İşte, MPİ 9 Eylül çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

Milli Piyango sonuçları, 9 Eylül akşamı gerçekleştirilen çekilişle birlikte sahibini belirledi. 3 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra, 100 bin, 10 bin, 5 bin gibi ikramiyeler de dağıtan Milli Piyango İdaresi, biletine ikramiye isabet eden numaraları duyurdu. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ekranı ve tam liste detayları 

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09-09-2019 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , GAZİANTEP-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
461867

100000 TL ikramiye kazanan numaralar
051713

10000 TL ikramiye kazanan numaralar
005425 008510 101246 222447 234334 242976
261008 312779 512883 590472

5000 TL ikramiye kazanan numaralar
023491 122100 142830 186677 193064 203389
218712 227906 245418 262575 312839 323034
346760 367334 425143 463063 465253 500200
530547 534026

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
03951 06926 08675 12234 16787 16908
20486 20896 21016 27275 27276 33415
40545 43894 51540 55004 62982 73092
85350 88369

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0486 0526 0930 1413 1787 2077
2605 5212 5963 6647 6991 7053
8244 8773 9674

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
039 045 065 097 366 383
392 421 650 716

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
00 02 45 47 51 64
67 85

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
4 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
061867 161867 261867 361867 401867 411867
421867 431867 441867 451867 460867 461067
461167 461267 461367 461467 461567 461667
461767 461807 461817 461827 461837 461847
461857 461860 461861 461862 461863 461864
461865 461866 461868 461869 461877 461887
461897 461967 462867 463867 464867 465867
466867 467867 468867 469867 471867 481867
491867 561867

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