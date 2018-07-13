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    'Milli Kütüphane yok edildi'

    ANKARA
    13.07.2018 - 01:07 | Son Güncelleme:

    CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ilk Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ülkenin hafızası 68 yıllık geçmişe sahip Milli Kütüphane’nin yok edildiğini savundu.

    Sertel dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin şu an dünyada milli kütüphanesi olmayan tek ülke unvanı aldığını öne sürerek, “Sayın Cumhurbaşkanı her zaman millilikten ve yerlilikten dem vuruyor. Ama ilk icraatlarından biri de Milli Kütüphane’yi yok etmek oldu” dedi.

    Türkiye Cumhuriyeti Milli Kütüphanesi’nin hukuken yok edildiğini belirten Sertel, kurumun 703 sayılı KHK ile lağvedildiğini, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden teşkilatlandırılmadığını ve görevlerinin bir kısmının Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’ne verildiğini söyledi. Milli Kütüphane Başkanlığı’nın, gerek ülke içerisinde gerek diğer ülke milli kütüphaneleriyle yürüttüğü tüm çalışmaları, merkez teşkilatı Milli Kütüphane Başkanlığı’ndan daha küçük olan bir genel müdürlük altında sürdürmesinin mümkün olmadığını belirten Sertel, “Tabiri caizse Milli Kütüphane Başkanlığı’nın an itibarıyla konumu Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi’nden bile kötü durumdadır” dedi.

    Etiketler: CHP , gazetehaberleri
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