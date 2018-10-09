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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
09.10.2018 - 01:53, Son Güncelleme:

Milli e-posta NATO yolunda

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Milli e-posta NATO yolunda

TÜBİTAK BİLGEM’in 15 yıl önce askeri ihtiyaçların karşılanması amacıyla başlattığı proje kapsamında geliştirilen milli e-posta sistemi KurumNet, NATO’nun askeri mesajlaşma ihtiyacına yönelik açtığı ihalede son aşamaya kaldı. Ana yüklenici olarak ihaleye giren Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM), teklifini bu hafta NATO’ya sunmaya hazırlanırken, ihalenin kazanılması durumunda NATO’nun askeri mesajlaşma sistemini STM ve TÜBİTAK BİLGEM birlikte kuracak.

Yaklaşık 15 yıl önce askeri kurumların kritik ve stratejik konulardaki mesajlaşma ihtiyaçlarından yola çıkarak, yüzde 100 milli bir haberleşme sistemi üzerine çalışmaya başlayan TÜBİTAK BİLGEM, KurumNet’i 2017 yılının başından beri, kurum içinde 2 bin çalışanıyla kullanmaya başladı.

TÜRKİYE’YE ŞARTNAME

TÜBİTAK BİLGEM, diğer yandan savunma sanayi alanında faaliyet gösteren STM ile de işbirliği yaparak geliştirdiği ürünü kritik ve stratejik konularda haberleşme ihtiyacını karşılamak amacıyla ihale açan NATO’ya önerdi. NATO, teklif veren birçok ülkeyi elerken, ihalenin ikinci aşaması için Türkiye’yi de şartname gönderilen ülkeler arasına dahil etti. Bedeli henüz açıklanmayan ihale süreci için ana yüklenici olarak çalışmalarını yürüten STM, Türkiye’nin teklifini bu hafta içerisinde NATO’ya sunmaya hazırlanırken, ihalenin kazanılması durumunda NATO’nun kritik konularda kullanacağı mesajlaşma sistemi, Türkiye’ye emanet edilecek.

Bu arada, tüm kurumlarda yaygınlaştırılması hedefiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük eylem planında da yer alan milli e-posta sistemi, Türkiye’de TÜBİTAK BİLGEM’in ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından da kullanılacak. TSK’nın tüm birimlerinin yurtdışından ithal edilen ürünleri bırakıp milli e-posta sistemine geçeceği tarih, 2019 kasım olarak öngörülürken, projenin beklenenden daha hızlı sonuçlanması halinde, bu tarihin daha da erkene çekilebileceği belirtiliyor.

1 MİLYON SATIR KOD

Uluslararası mesajlaşma standartları baz alınarak geliştirilen ve yaklaşık bir milyon satır koda ulaşan milli e-posta sistemi KurumNet için, hiçbir ticari ürün ya da açık kaynak kod kullanılmadı. Türkiye Bilişim Derneği’nin Antalya’da düzenlediği “Kamu-BİB Toplantısı, BİMY’25” seminerinde sunum yapan TÜBİTAK BİLGEM yetkilileri de sistemle ilgili şu bilgileri verdi: “Sıkılaştırılmış hat güvenliği protokolüyle mesajlar uçtan uca şifrelenirken, ayrıca hat da şifreleniyor. Böylece mesajların üçüncü bir kişi tarafından görülmesinin önüne geçiliyor. Dünyadaki tüm sistemlerle uyumlu olan milli e-posta sistemi, Türkiye’nin ilk milli işletim sistemi olan PARDUS’la da uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Sistemin güvenlik düzeyleri kurumların talebine göre esnetilip sıkılaştırılırken, sunucular da yine kurumların isteğine göre ya TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde barındırılıyor, ya da kurum TÜBİTAK’tan bağımsız bir şekilde kendi sunucusuyla çalışabiliyor.”

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