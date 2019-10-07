"Milletimiz kabul etmiş, neyi değiştiriyorsun"

İFTİRA DALGALARI

“Tecrübeyle sabit ki, biz milletimize sürekli olarak hakikatleri anlatmaz, doğruları göstermez, hizmetlerimizi kayıtlara geçirmezsek, yalan ve iftira dalgaları her tarafı işgal ediyor. Buradaki çalışmalarımızda da şunu gördük: Fitne bayağı egemen. Ve fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar. Bu bakımdan yapmamız gereken şey işimize bakacağız, yolumuza devam edeceğiz. Çünkü bizim yapacağımız çok şey var. Bunun için de fitneyle fesatla uğraşmaktansa biz kalkıp hayra tevessül ederek işlerimizi yapalım ve ülkemizde bizden beklenenlerin de cevabını vermiş olalım.

BİZİM GİBİ BAŞKA PARTİ YOK

Türkiye’de, çok partili siyasi hayat döneminde bizim kadar kesintisiz ve uzun süre iktidarda kalan bir başka parti yoktur. Son yıllardaki seçim sonuçlarına şöyle bir baktığımızda bu gerçeği görebiliriz. Tespitlerimizde bir yanlışımız var. Bu yanlışla beraber kamuoyunu maalesef bilgilendirmede eksikliğimiz var. 3 Kasım 2002 Milletvekili Genel Seçimleri’nde yüzde 34.5 ile iktidara gelmiştik. 2004 Mahalli İdareler Seçimleri’nde yüzde 40 oy aldık. 2007 Milletvekili Genel Seçimleri’nde yüzde 46.6 oy oranına ulaştık. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’ni yüzde 39 oy oranıyla tamamladık. 2011 Milletvekili Genel Seçimleri’nde yüzde 49.8 ile rekor bir netice elde ettik. 2014 Mahalli İdareler Seçimleri’nde yüzde 45.5 gibi oldukça iyi bir oran yakaladık. Yine 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nde yüzde 51.8 oy oranı ile doğrudan milletimizin teveccühüyle göreve gelen ilk kişi olduk. 2015 Haziran seçimlerinde yüzde 41, kasım seçimlerinde yüzde 49.5 oy oranına ulaştık. 2017 Nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi halk oylamasında yüzde 51.5 oy oranıyla milletimizin takdirini kazandık. Şimdi birileri ne diyor hâlâ? ‘Bunu değiştirin.’ Ya neyi değiştiriyorsun?

Bu millet yüzde 51.5 ile bu yeni sistemi onaylamış, kabul etmiş. Neyi, kime soruyorsun? Biz millete sorduk. Senin dünyanda, senin kitabında egemenlik kayıtsız şartsız malum çevrelere, dağdakilere ait. Onlarla omuz omuza geçersin, omuz omuza gezersin ve ondan sonra da aldığın oyla ‘Bak seçim kazandık’ dersin. Yok, bunu kimse yutmaz.

KÖS KÖS GERİ DÖNÜP GİDİYORLAR

Bugün Türkiye’ye herhangi bir alanda zarar vermeye çalışmanın maliyeti, düne göre katbekat fazladır. Eski Türkiye’yi diledikleri gibi yönlendirmeyi, diledikleri gibi hırpalamayı alışkanlık haline getirenler, hâlâ aynı heveslere kapılmıyor değiller. Hamdolsun her defasında milletimizden cevaplarını alıyor, kös kös geri dönüp gidiyorlar. Şimdi bir kez daha, birlik, dirlik ve kardeşlik için yeniden yollara düşme vaktidir.

MUHATAP ALMIYORUZ

Her ne kadar birileri sürekli yalanlarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla bu iklimi zehirlemeye çalışsa da, mecbur kalmadıkça, kendilerini muhatap almadık, almıyoruz, almayacağız. Tabii bu duruşumuz hakkımıza, hukukumuza, haysiyetimize yönelik saldırıları cevapsız bırakacağımız anlamına gelmiyor. En büyük cevabın da icraatımız olduğunu biliyoruz. Bunların en övündükleri işleri dahi, AK Parti’nin her birinin ardında çok büyük emek, alın teri, gayret, mücadele olan başarı hikâyelerinin sadakası olamayacak düzeydedir. Kerameti kendinden menkul bu zihniyet, eninde sonunda duvara toslamaya mahkûmdur.

KENDİNİ DEV AYNASINDA GÖREN

Biz, 17 yıldır her başarımızın gerisinde milletimizin feraseti ve desteği olduğunu bilerek bugünlere geldik. Daha ‘bismillah’ bile demeden, kendini dev aynasında görerek, milleti aşağılamaya, milletin iradesini küçük görmeye, milleti hiçe saymaya çalışanların günleri sayılıdır. Şayet önümüzdeki dönemi en iyi şekilde değerlendirir, millete hizmetkârlık olan siyaset amacımıza sıkı sıkıya sahip çıkarsak, inşallah gelecekte bizi çok daha büyük başarılar bekliyor.”

ANKARA VE İSTANBUL: CUMHUR İTTİFAKI YÖNETİYOR

“Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri, hiç şüphesiz Ankara ve İstanbul seçimleriydi. İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde 31 Mart’ta biz yüzde 48.6 oy alırken, CHP yüzde 48.8 oy oranına ulaşmıştı. Tekrarlama seçiminde ise biz yüzde 45’te kaldık, CHP yüzde 54.2 oy oranıyla seçimi kazanan parti oldu. Bu tabii başkanlıkta. Burayı birbirinden ayıracağız. Hep işlerine geleni konuşuyor. Tamam da niye meclisi konuşmuyorsun? Meclisteki tablo açık ara önde. Yani belediye meclisini cumhur ittifakı yönetiyor. İstanbul’da da, Ankara’da da açık ara yönetiyor.

AK Parti’nin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki genel seviyesinin gerisine biz düşmedik. Elbette milletvekilliği ve belediye başkanlığı olarak kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacak, gereken tedbirleri alacağız. Fakat evvela ortada asla bir başarısızlık, telafi edilemeyecek bir yıkım olmadığını önce kendimiz kabul edeceğiz, sonra da milletimize anlatacağız.”

TRUMP’IN YANINDAKİLER TALİMATA UYMUŞ DEĞİL

“Dün baktım bir televizyonda çıkmış bir ukala, bir şeyler söylüyor. Neymiş? Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış. Güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir alakası yokmuş. Ya bunlar geçmişi, şurada 5-10 seneyi bile okumaktan aciz zavallılar. Bu ana muhalefetin atıkları böyle. Bunlara da televizyonlarda bu imkânları veriyorlar. Bir defa Sayın Obama döneminde bunları masalarda nasıl konuştuk, onlara güvenli bölgeyi nasıl teklif ettik, nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım.

Sayın Trump döneminde aynı şekilde ve daha sonra Trump bizim dediğimiz noktaya geldi ve ardından da Fırat’ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama buna rağmen Sayın Trump’ın yanındakiler bu talimata hâlâ uymuş değiller ve ne yazık ki PKK, PYD, YPG gibi terör örgütleri burada cirit atıyorlar. Irak üzerinden buralara gelen 30 bin TIR silah, mühimmat yüklü araçlar kime, ne için geliyor bunun hesabını herhalde sormak bizim hakkımızdır. Zira burada 911 kilometre sınır boyu bize aittir. Ona göre de bütün hesabımızı yapmak, tedbirimizi almak durumundayız. Güvenli bölge olarak söylediğimiz, haritada çizip gösterdiğimiz yerler ve Sayın Trump’ın 20 mil diye ifade ettiği o 30-32 kilometrelik derinlik, onun üzerinde yaptığımız çalışmalar, hizmetler, hepsi bizim bu bölgede durumumuzun ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemlidir. Bunu bilmeyecek kadar bunlar aciz ve zavallı. Kalpleri kararmış, dilleri çatallaşmış, yüzleri kalınlaşmış olanları önce Allah’a, sonra milletimize havale ediyoruz. Biz işimize bakacağız. Zaferle değil seferle mükellefiz; eyvallah. Ama inşallah zaferimizden de şüphe duymuyoruz.”