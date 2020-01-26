Millet olarak seferberiz

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın programında dün İstanbul’daki DEİK toplantısı vardı. Programını iptal eden Erdoğan öğle saatlerinde Elazığ’a gitti. Erdoğan’a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile bakanlar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak depremde hayatını kabeden Ayşe Civelek ve oğlu Muhammet Salih için Mevlana Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

“Bu tür afetler bizler için büyük bir imtihan. Geçmişten bu yana birçok depremler yaşadık. Ama bu millet bu depremlerde sabırla bunları aşmasını bildi, başardı. Biz devlet olarak, millet olarak elimizden geleni sonuna kadar inşallah yapıyoruz, yapacağız.”



Erdoğan, depremde hayatlarını kaybeden Ayşe Civelek ve oğlu Muhammed Salih’in cenazesine katıldı. Yakınlarını teselli etti.

YARDIM YAPILACAKSA KURUMU BELLİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallelerindeki enkazları inceledikten sonra yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: “Arkadaşlarım aldıkları ses üzerine gidiyorlar. İnşallah sonuna kadar da bu gayretle devam edilecek. Bu konuda milletçe ortaya koyduğumuz dayanışmaya teşekkür ediyorum. Fakat bir şeyi hatırlatmam lazım. Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar, bu fırsatlara asla kapı aralamayalım. Yok para toplamaydı, şuydu, buydu. Devletimizin bu noktada herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir. AFAD ile yapılır, Kızılay ile yapılır. Burada dağıtılması gereken yerlere dağıtılır. Fırsat kollayıcılarına da fırsat vermeyelim.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan aralarında Azize Çelik’in de olduğu yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze sırasında gözyaşı döktü.

DOĞANYOL’DA KALICI KONUT SÖZÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’ın ardından Malatya’nın Doğanyol ilçesini de ziyaret etti. Yakınları ölenlere taziye ziyaretinde bulunan Erdoğan, yetkililerden de bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra ilçe meydanında halka seslendi: “Yıkılan yerlerde Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın zemin etütlerini süratle yaptırarak buralarda vatandaşları geçici çadırlardan da kurtarıp hemen kalıcı konutlara alacağız. Kalıcı konutların yanında buralarda özellikle kendi hayvanları var, ahırları var. Bütün projeleri, çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapacak. Bu yatırımları kısa zamanda bitirerek sahiplerine teslim edeceğiz.”