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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.02.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

Milas'ta maden ocağında göçük! Göçük altında işçiler var...

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Milas'ta maden ocağında göçük! Göçük altında işçiler var...

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta göçük meydana geldi, 4 işçi enkaz altında kaldı. İşçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılırken, 3'ünü kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

Sarıkaya Mahallesi ile Labranda Antik Kenti arasındaki bölgede yer alan Yumrutaş mevkisindeki feldspat madeninde, bugün saat 10.30 sıralarında göçük oldu. 4 işçi, göçük altında kaldı. Maden ocağındaki çalışanların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla, olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada, işçilerden 1'i ağır yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dev kaya kütlelerinin altında iş makinelerinin de kaldığı görüldü.

Milas'ta maden ocağında göçükMuğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya Mahalesi ile Labranda Antik Kenti arasında yer alan bölgedeki maden ocağında göçük meydana geldi. 3 işçinin göçük altında kaldığı sanılırken, bölgeye ekipler sevk edildi.
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