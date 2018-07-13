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    Mide kanseri nedir, belirtileri nelerdir?

    Hürriyet Haber
    13.07.2018 - 15:04 | Son Güncelleme:

    Sindirimin başladığı ve depo görevide olan organda oluşan tümöral dokuların değişik şekillerde ortaya çıktığı zaman zaman , kanama ,tıkama gibi şikayetlere neden olan tiplerine göre tedavileri değişen dünyada halen 2. sıklıkta saptanan ve 2. sıklıkta ölüme sebep olan kanser tipidir.

     

    Şikayetleri: %80 civarında hiçbir belirti vermeyebilirken .Tümör ilerledikçe bulantı, kusma, halsizlik, iştahsızlık erken doyma, karın ağrısı, kanama, kilo kaybı, yutma zorluğu, karında ele gelen şişlik şikayetleri olabilir. İleri dönemlerde kanamaya bağlı büyük tuvaletin siyah çıkması görülebilir. Bu bulguların çoğu ülser, gastrit gibi iyi huylu hastalıklarda da görülebilir.

    Bulguları: Tümörün erken yada geç dönemde tespit edilmesine bağlı olarak hiç bir şikayeti olmayacağı gibi ileri evrelerde 2-3 ay içinde ciddi kilo kayıpları, anemi (kansızlık) , dışkının siyah gelmesi vücudun başka yerlerine sıçramasına bağlı şişlik ve bulgular orytaya çıkabilir.

    Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: En önemli tanı şekli şüphelenilmesidir. Ardından değişik görüntüleme tetkikleri ile tanı konmaya çalışılır. Kesin tanı endoskopik ( Gastroskopik ) inceleme bu esnada lezyonun görülmesi ve parça alınarak değerlendirilmesiyle konur. Sonra ki aşamada tomografi veya yaygınlığına göre MR ve / veya PET ile tarama yapılarak tedavi şekli yönlendirile bilir.

     

    TEDAVİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

    Hangi evrede olduğu tespit edilen mide kanserinde kabul edilen en iyi tedavi şekli sağlam sınırlarla tümörü çıkarıp etrafındaki lenf nodlarını çıkarmakdır. İleri evre tümörlerde (yayılmış veya ameliyat yapılacak bölgede hayati organlara sıçramış tümörlerde önce kemoterapi ve radyoterapi tedavileri yapılabilmektedir. Bazı tümörlör bu tedavilere dirençli olabildikleri gibi bazıları cevap vermekte ve sonrasında cerrahi yapılabilmektedir.

    Tedavi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Cerrahi sonrası çıkarılan mide miktarına göre (kısmi veya tüm mide)beslenme şekillerinde değişiklikler yapılmakta takviye besinlere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca tümör evresine göre tamamlayıcı tedaviler Radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilmektedir.

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