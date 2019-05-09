MHP'den CHP'ye eleştiri

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMHP'den CHP'ye eleştiri
GeriGündem MHP'den CHP'ye eleştiri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
09.05.2019 - 14:11, Son Güncelleme:

MHP'den CHP'ye eleştiri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MHP'den CHP'ye eleştiri

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP'yi eleştirerek "(Usulsüzlük yok) diyemeyenler hak, hukuk, adalet sözlerinin arkasına sığınarak haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği meşrulaştırmaya çalışmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçmenin iradesine yapılan operasyon açıkken CHP'nin tek savunmasının "Bu usulsüzlükleri biz mi yaptık?" olduğunu aktaran Büyükataman, "(Usulsüzlük yok) diyemeyenler hak, hukuk, adalet sözlerinin arkasına sığınarak haksızlığı, hukuksuzluğu ve adaletsizliği meşrulaştırmaya çalışmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin panik ve telaş halinin şüphe uyandırdığını savunan Büyükataman, YSK'nin 7 üyesinin isimlerinin tek tek okunarak yuhalatılmasını da eleştirdi.

"Bugün İstanbul'da 'Her şey çok güzel olacak' diyenler ile 2009'da sözde açılım sürecini başlatırken 'Güzel şeyler olacak' diyen zihniyet aynı zihniyettir." görüşünü aktaran Büyükataman, yeni bir felakete geçit vermemek için hazır ve kararlı olduklarını bildirdi.

Büyükataman, "Bir yandan Abdullah Gül, bir yandan Davutoğlu, bir yandan Arınç sistemli bir şekilde Türk siyasetini yeniden dizayn etme gayretine girişmişlerdir. Türk milleti bu tiyatroyu daha önce izledi. Bunlara ağzının payını verdi, yeniden vermek için 23 Haziran'ı fırsat bilmektedir." ifadesini kullandı.

Bazı çevrelerin sosyal medyadaki tutumunu da eleştiren Büyükataman, şu değerlendirmede bulundu:
"Geçmişte 'Dağdaki çobanla benim oyum bir mi olacak?' diyecek kadar demokrasiden ve toplumsal değerlerden uzak olan ve toplumdan kopuk yaşayan bu tiplerin toplum adına söz söylemesi kabul edilir türden değildir. Yeni Atilla Taş özentileri ile karşı karşıyayız. Müsterihiz ki tüm bu gelişmeler, aziz Türk milletinin gözleri önünde cereyan etmektedir. TV'lerde, radyolarda, sosyal medyada sürekli olarak baskın gözüküp halkın duygularını, düşüncelerini yönlendireceğini zannedenler hüsrana uğrayacaktır. Türk milletinin iradesinin önünde hiçbir gücün durması mümkün değildir."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Polis kepenklere bakınca bir kız çocuğu gördü... Antalya'daki operasyonda iğrenç detaylar

Prof. Dr. Fahrettin Altun'dan ‘Sesimizi duyan var mı’ paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'ndan 100 bin polise İstanbul'da oy kullandırılacağı iddiasına yalanlama

Hemşireyi böyle yakaladılar! 121 kişi gözaltında…