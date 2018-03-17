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    MHP'den 3 partiye davet yok

    İHA
    17.03.2018 - 15:57 | Son Güncelleme:

    MHP, 18 Mart 2018 tarihinde Ankara Spor Salonu’nda 12. Olağan Kongresi yapacak. Kongre öncesi açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini söyledi. MHP kongresinin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi.

    MHP Genel Başkan Yardımcı Semih Yalçın, kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti'yi davet etmediklerini belirterek, "Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz" dedi. 

    KONGRENİN ANA TEMASI "MİLLİ DURUŞ, ŞÜHEDAYA VEFA, MİLLETE BEKA"

    MHP, 18 Mart 2018 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda 12. Olağan Kongresini gerçekleştirecek. 6 Temmuz 1997 tarihinde yapılan 5'nci Olağanüstü Kongre'de MHP'nin başına geçen Devlet Bahçeli, 9'uncu kurultayına hazırlanıyor. Kongrenin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi. Kongrenin ana teması "Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka" olarak belirlendi.

    Etiketler: MHP , iyi parti , CHP , HDP , Kongre , gündem
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