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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

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MHP Lideri Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’daki İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı'nın kapanış oturumunda konuştu.

MHP lideri Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

İttifakımızın hamuru temizdir. Cumhur İttifakı kök tutmuştur. Cumhur İttifakı 31 Mart'tan başarıyla çıkmıştır. İstanbul Ankara İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP'nin yönetimine geçmesi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine güvensizlik olarak görülmemelidir. Milletimizin iradesine saygı gösteririz. Kötümserliğe gerek yoktur. Soğukkanlı değerlendirmeler yapmak elzemdir. İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediyelerinin CHP yönetimine geçmesi, Cumhur İttifakına güvensizlik olarak görülmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaştığı sonuçlar abartılmamalıdır.

CHP'nin başını çektiği ittifakın oy oranı Cumhur ittifakının aldığı oy oranının çok altındadır. Hiç kimse bize demokrasi dersi vermeye çalışmasın. Biz göreceğimizi gördük, yaşayacağımızı yaşadık; gerekli neticeleri çıkardık. 15 Temmuz gecesi hainlerin lehine kadeh kaldıran şahsın Edirne'ye belediye başkanı olmasını sırf sandıktan çıktı diye ahlaken kabul edemeyiz. TKP'den Tunceli Belediye başkanı olan şahsın Dersim dayatmasına hoş görü gösteremeyiz.

Kızgın demiri soğutalım ama tertipleri ağırdan almayalım.

Bu gidişle FETÖ kaybettiği mevzileri yeniden kazanacak. Dağlarda kovaladıklarımız belediyelere konuşlanacaktır. Antalya'da hainler daha fazla cirit atacaktır.

Bir metre önünü görmekten acizlerin elinde dürbün varsa bizde de teleskop var.

Atatürk'ün partisinin Türk düşmanlarının ana karargahı haline gelmesi vahim bir senaryonun varlığına çok net bir işarettir.

İçimizden kopan siyasi defolara parti kurdurdular ama muvaffak olamadılar.

İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştırılması pis bir senaryonun ilk etabıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanının sürekli mazbata vurgusu yapması üzerine çalışılmış sinsi bir hazırlıktır. YSK üyeleri zillete göz yumamaz. Bizim merakımız YSK'nın bu ağır yükün altından nasıl kalkacağıdır. YSK bir şekilde hukuki destek alacak mıdır? İstanbul'da seçim tekrarı beka meselesidir.

Her şey bitmiş değildir, veri tabanı incelemek nedir? Bu telaş niyedir?

Kimseden kapatacağımız ahlaksızlığımız yoktur.

Seçim tartışmaları artık hukukun konusudur. Ama haine hain demek cesaretimizin nam ve şerefidir. Cumhur ittifakı varsa umutlar da bitmemiştir. Cumhur ittifakı siyasi gerekçelerle kurulmadı. Terörle mücadele tavizsiz sürdürülmelidir.

 

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