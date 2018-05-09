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    MHP lideri Bahçeli, tek tek tahkikat yaptırıyor

    AA
    09.05.2018 - 17:08 | Son Güncelleme:

    MHP, 21 Mayıs'ta YSK'ye sunulacak listede FETÖ üyesi ya da terör örgütü ile bağlantılı kişilerin yer almaması için aday adaylarının yanı sıra bunlara referans olan isimlere ilişkin de inceleme yapıyor . Bu kapsamda referanslar tek tek aranıyor ve teşkilatlardan ayrıntılı bilgi isteniyor. Genel Başkan Bahçeli, Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarına ilişkin bizzat tahkikat yaptırıyor.

    Parti, 21 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunulacak milletvekili aday listesinde, başta FETÖ üyeleri ve yasa dışı eylemlerde bulunanlarla yüz
    kızartıcı bir suçu, sabıkası olanların yer almaması için aday adaylarını her yönüyle inceliyor.

    Bu çerçevede özellikle aday adaylarının referanslarına yoğunlaşılırken, bunlar hakkında da araştırma yaptırılıyor. Referanslar ayrıca tek tek telefonla aranıyor, teşkilatlardan da ayrıntılı bilgi isteniyor.

    Bahçeli bizzat tahkikat yaptırıyor

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hukukçulardan oluşan güvenlik soruşturması grubu ile Milletvekili Aday Belirleme Komisyonu'nun çalışmalarının yanı sıra bazı aday adaylarına ilişkin bizzat tahkikat yaptırıyor.

    Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, başvuruda bulunan bin 815 aday adayı arasında, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra dik duramayan, farklı noktalarda tavır koyan ve hatta Devlet Bahçeli'nin "tarla kongresi" olarak tanımladığı olağanüstü kongre girişimine katılanların da bulunduğu, bunların da "incelendiği ve ayıklandığı" belirtildi.

     

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    Etiketler: milletvekili adaylığı , gündem
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