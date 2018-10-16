MHP lideri Bahçeli: Bu vatanı kolay bulmadık, asla vazgeçmeyeceğiz
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
"İsrail yıkım ve katliamlarına devam etmektedir. Filistinli mazlumlar açık saldırı altındadır. Şiddet, İsrail’in vazgeçemeyeceği politika haline gelmiştir.
'MENFUR SALDIRIYI KINIYORUM'
Tahammülsüz ve zorbadır. Terör yöntemlerini kullanarak mazlumların kanını döken İsrail’in arayıp bulamadığı belasına er ya da geç kavuşacağına inanıyorum. İsrail’in Gazze’de düzenlediği menfur saldırıyı kınıyorum.
'BU VATANI KOLAYI BULMADIK, ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'
Kurgusu Türkiye düşmanlarınca yapılan tuzaklar boşa çıkarılmıştır. Biz bu vatanı kolay bulmadık, asla vazgeçmeyeceğiz. Bekamızı kurban ettirmeyiz.
'ABD KARARINI NETLEŞTİRMELİDİR'
Onun bunun insafından medet bulmayız. Güney kara sınırlarımız boyunca vahim bir senaryo hayata geçirilmek isteniyor. ABD terör örgütleriyle aleni düşüp kalkıyor, hedef birliği yapıyor. ABD kararını netleştirmelidir.
ABD, Fırat’ın doğusuna gözünü dikmiştir. ABD adeta zehir saçmakta, terörizme çanak tutmaktadır. ABD, Türkiye düşmanlarıyla ile bir oluyor. ABD kararını netleştirmeli. Müttefiki Türkiye midir, yoksa PKK-PYD’midir?
'FIRAT'IN DOĞUSU TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARILMALIDIR'
Türkiye buna sessiz kalamaz. Fırat'ın doğusu tehdit olmaktan çıkarılmalıdır. Türkiye’nin bunu yapacak gücü vardır. Yeri gelirse hepimizi Mehmet oluruz, hainlerin kökünü kurutur, Türkiye’yi düşürmeyiz.
Herkesin gözü önünde Türkiye’den bir papaz geçip gitmiştir. Papaz, Türkiye-ABD ilişkilerini resmen zehirledi. Hakkında ciddi suçlamalar olan papaz tutuklanmış, cezaevine konulmuştur. Papaz iki ülkenin diyaloglarını tıkadı, iki ülke dinamiklerini dinamitledi.
Türkiye ile ABD tarihinin en kötü ilişki durumuna çakıldı. Ev hapsine alınması fayda etmedi, kanamayı durdurmadı. 4. Kez hakim karşısına çıkarılan papaz, infaz hükümleri gereğince tahliyesini kararlaştırıldı. Trump oval ofiste papazı hasretle karşılamış, askeri gibi karşılamıştır.
'PAPAZ GİTMİŞ, KAVGA BİTMİŞTİR'
Papaz gitmiş kavga bitmiştir, papaz büyüsü bozulmuştur. Türkiye’nin değerini bir papaza indiren bir ülkenin başkanına güven duyulamaz, itibar edilemez. Bizi adam yerine koymayanı biz insan bile görmeyiz. Papazı almak için her dayatmayı yapan ABD başkanı, yarın başka mesele ile ilgili aynı tutumu tutturursa ne yapacağız. Bir için dam yakan kör bir anlayışla köklü karşılıklı diyalogları nasıl kuracağız?
Türkiye ABD’nin sömürgesi değildir. Asla olmayacaktır. ABD Başkanı, Türk milletini hafife almasın. Türk’e kefen biçilmez, Türk’e tuzak işlemez.
'İFADE DEĞİŞTİREN GİZLİ TANIKLAR KİMLERDİR?'
İfade değiştiren, Türk adaletini şaibelerle hırpalayan gizli tanıklar kimlerdir? Bu gizli tanıklar görüşlerini kısa sürede nasıl değiştirmişlerdir?
Papaz Brunson verildiyse, ABD’deki papaza neden alınmaz? Pensilvanya’daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Papaza papazla karşılık vermediler. Ümit ettiğimiz takas geçekleşmedi. Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak?
'O DARBECİYİ İSTİYORUZ'
O darbeciyi istiyoruz. 251 şehidimizin vermesini sonuna kadar bekliyoruz. Türkiye yeni yetme devlet değildir. Hukuk varsa devlet vardır. Hukuk sakatlanırsa irtifa kaybedecektir.
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