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    MHP: İdamsa idam

    ANKARA
    05.07.2018 - 22:40 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, çocuk istismarına karşı milli seferberlik başlatılması gerektiğini belirterek, “Suç işlenmiş, bu bir masumun hayatına mal olmuşsa, bu durumda fail işlediği suçun cezasını çekmelidir. Liderimiz Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği gibi idamsa idam, en ağır ceza verilmeli” dedi.

    Depboylu, MHP Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti: “Cinsel istismar sadece belli bir organın işlevselliği ile ilgili bir sorun değil zihniyet ile ilgili bir sorundur. Bu suçu işlemiş kişi aynı zihniyette olduğu, düşüncelerini değiştirmediği veya kendini kontrol edemediği sürece çocukları istismar edecek başka faaliyetlerde de bulunabilir. Henüz hiçbir suç işlememiş duygu ve düşüncelerini kontrol etmekte zorlanan birine yapılacak psikiyatrik destek ve kimyasal kastrasyon uygulaması suçun oluşmaması için bir tedbir ve dolayısıyla engelleme yöntemi olabilir.”

    Etiketler: gazetehaberleri , idam , son dakika , haberler
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