MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Merkel'e tepki: Gökte ağaç yetişmez
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, meclis grup toplantısında konuştu. Bahçeli Almanya Başbakanı Angela Merkel'e tepki göstererek, "Almanya Başbakanı FETÖ için hala daha çok bilgi istiyorsa Almanya’da haşhaşilerle nasıl mücadele edilecektir. 15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşunlar delil değil mi? Teröristin belgesi mi araştırılır? Hain haindir. Almanya Başbakanı 15 Temmuz’a yanlış yönde bakmaktadır . Merkel denize düşmemiştir. Yılan sarılmasına gerek yoktur. Bir Alman atasözü der ki, “gökyüzünde ağaç yetişmez.” Delil istemek gökyüzünde ağaç yetiştirmek gibidir. Yürekleri yetiyorsa desinler ki FETÖ’yü seviyoruz" dedi
Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:
''Yapamazlar dediler yaptık, devrilir gider dediler dirildik. İftiracı çevreleri mahkum ettik. Onlar atıp tutu. Biz milletimize güvendik. Anket şirketlerine kulaklarımızı tıkadık. Yüzde 2-3 oy alırlar diye dedikodu yayanları not ettik. Sonra şoktan şoka girdiler. Sizler kurulmuş tuzakları mücadelenizle yıktınız. Seçilen milletvekili arkadaşlar kadar seçilemeyen ama canla başla çalışan milletvekilli adaylarını tebrik ediyorum. MHP dünden bugüne başkalaşma akımına kapılmadı. Başkalarına özenmedi. Kendi kurşunumuzla ölmeyi başkalarının ipiyle sallanmaya tercih ettik. İrade gösterdik, parlak ufuklara odaklandık. Cesaretimiz yanlışa yoranlar oldu. Gelecek seçimleri değil gelecek nesilleri düşündük.
"YA BAŞARACAĞIZ, YA BAŞARACAĞIZ"
Seçim beyannamemizdeki tüm vaatleri gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Yorulmak yok, vazgeçmek yok, gevşeklik hiç yok. Ya başaracağız ya başaracağız, ortası yok. Hiç kimsenin hiçbir oluşumun hikmetine muhtaç değiliz. Hiç kimsenin kollamasına korumasına da ihtiyaç da duymuyoruz. Bize milletin desteği yeter. Biz Türk milletinin ta kendisiyiz.
"KIRBAÇ KASIRGASININ TEĞET GEÇMESİ BİZLERİ MEMNUN ETMİŞTİR"
Küresel ısınma, buzulların erimesi, çevre kirliliği, çölleşme, orman alanlarının yok edilmesi, doğal afetler, iklim değişiklikleri insanları meşgul eden temel meseleler arasındadır. Denizlerdeki petrol platformlarından sızan kazalarda binlerce ton ham petrol denizleri kirletirken deniz canlıların ölümüne neden olmaktadır. Uluslararası toplum çevre felaketlerine çare bulmak zorundadır. Doğal afetlerdeki sıklık üzerinde kararlı şekilde düşünülmeli emek ve çaba harcanmalıdır. Medyada kırbaç kasırgası olarak isimlendirilen fırtınanın ülkemizin teğet geçmesi bizleri memnun etmiştir. Elbette acılar paylaşıldıkça azalacaktır.
"FİYAT ARTIŞLARI GERİ ALINACAK MIDIR?"
Döviz fiyatları indi, iniyor. Ekonomik yangın söndü, sönüyor. Peki, yapılan zamlar, fiyat artışları ne olacak; aynısıyla geri alınmayacak mıdır? Hükümet kurnaz ve sinsi fırsatçıları teker teker belirlemelidir. Stokçuluk yapanları, bankasındaki parası kadar yerli olup yabancı ülkelere sermaye kaçıranları mutlaka bulmalı, mutlaka bu karanlık niyetlileri deşifre etmelidir.
BM ELEŞTİRİSİ
Dünyada sefalet korkunç boyutlara tırmanırken sefada bir o kadar yaygınlaştırmaktadır. Böyle bir dünya tablosunun sürdürülmesi imkansızdır. 260 milyon insan sosyal siyasal açmazlardan dolayı yollara düşmüş, göçmüştür. Zulüm egemenlik kurarken zalimler sözü geçer hale gelmiştir. İnsani değerler yerlerde sürünmektedir. İnsan hakları ihlalleri demokrasiye vurulan prangalar, katliamlar, sosyal krizler devletler arası şiddetli rekabet masumlara hayatı zindan etmektedir. Geçen hafta ABD’de gerçekleşen BM toplantısı sadece günü kurtarmıştır. Türkiye’nin dışında hiçbir ülkenin samimiyetle mücadele ettiği söylenemez. Oluk oluk akan kanları seyreden sözde gelişmiş ülkeler insanlıkta sınıfta kalmıştır. Bize öğretecekleri işaret edecekleri hiçbir şey yoktur. BM’nin ana yapısı ve karar alma şekli değişmedikten sonra huzur ve istikrar arayışları asla gerçekleşmez.
Sayın Erdoğan’ın BM’de yaptığı konuşma etkilidir. kendi içinde tutarlıdır.
"TERÖRİSTİN BELGESİ Mİ ARAŞTIRILIR? HAİN HAİNDİR"
Almanya Başbakanı FETÖ için hala daha çok bilgi istiyorsa Almanya’da haşhaşilerle nasıl mücadele edilecektir. 15 Temmuz gecesi yağdırılan kurşunlar delil değil mi? Teröristin belgesi mi araştırılır? Hain haindir. 15 Temmuz delil değil midir. Almanya Başbakanı 15 Temmuz’a yanlış yönde bakmaktadır . Merkel denize düşmemiştir. Yılan sarılmasına gerek yoktur. Bir Alman atasözü der ki, “gökyüzünde ağaç yetişmez.” Delil istemek gökyüzünde ağaç yetiştirmek gibidir. Yürekleri yetiyorsa desinler ki FETÖ’yü seviyoruz.
"EURO 2024'TE ÜLKEMİZİN HAKKI YENMİŞTİR"
Almanya Türkiye’nin egemenlik haklarına saygı duyuyorsa FETÖ terör örgütü olarak FETÖ’cüleri iade etmelidir. EURO 2024’te ülkemizin hakkı yenmiştir.
MHP TEZKEREYE 'EVET' OYU VERECEK
MHP, meclis gündemine gelen sınır ötesi harekat tezkeresine 'evet' oyu verecektir.
"İSTANBUL DIŞINDA ADAYLARIMIZI ÇIKARACAĞIZ"
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dışında her yerde, her seçim çevresinde, her büyükşehir, il, ilçe ve beldede adaylarımızı çıkartarak mahalli idareler seçimlerine katılacağız. Mutlaka başaracağız, Allah'ın izniyle en iyi sonucu alacağız. Biz Cumhur İttifakı'na bağlıyız. Gevezelik yapan, hazımsızlık gösteren, alttan alta ittifakı tahribe yeltenen kibir yuvalarını dikkate ve ciddiye almayacağız."
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